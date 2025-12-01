前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪判12個月感化

騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）涉 2024 年 2 月，在港鐵大圍站上行扶手電梯上偷拍女子裙底，最終被途人揭發。鄺早前承認控罪，周一（12 月 1 日）在沙田裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭紀航考慮他認罪及初犯，接納報告建議，判處 12 個月感化。
案情提及，鄺被捕後在警誡下稱「我同意我部電話有呢啲資料，我唔知咩情況㩒咗掣拍咗片」。判決後，鄺在庭外被問到會否向事主致歉時，擺出交叉手勢表示不回應，僅稱「多謝關心」。
案情：警誡下指「唔知咩情況㩒咗掣拍咗」
案情指，當日中午，鄺與身穿短裙的女事主在大圍站乘搭上行扶手電梯到 3 號月台，鄺站在事主一級以下，期間手持手機、鏡頭對向事主裙底拍攝，遭男途人發現。
案情續指，男途人揭發事件，問鄺是否正在拍攝，鄺變得緊張並打算離開，被男途人等人截停及報警。
鄺被捕後在警誡下指，「我同意我部電話有呢啲資料，我唔知咩情況㩒咗掣拍咗片」。警方在其手機找出 10 秒的涉案片段，而事主則認出自己。
被指於大圍站扶手電梯偷拍
被告鄺士山（66 歲，報稱退休人士），被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，指於 2024 年 2 月 14 日，在港鐵大圍站 17 號扶手電梯拍攝 X 的私密部位，而拍攝情況是若非遭攝取，該部位本來不是可讓人看到的，及他為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否得到 X 同意。
案件編號：STCC3395/2025
