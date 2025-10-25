前 Stellantis 執行長預測 Elon Musk 將離開電動車生產轉向其他領域

Tesla 的一位競爭對手前首席執行官近期對首席執行官 Elon Musk 做出了驚人的預測，表示他認為 Musk 最終會放棄電動車的生產和製造，轉而專注於機器人技術、SpaceX 或人工智能。前 Stellantis 首席執行官 Carlos Tavares 在最近的一次訪問中提到，他相信 Musk 在未來不會將重心放在電動車上。

Tavares 指出，隨著科技的迅速發展，電動車市場的競爭越來越激烈，許多公司都在尋求創新的解決方案來吸引消費者。然而，Musk 的野心似乎不僅限於電動車，他的其他企業如 SpaceX 和 Neuralink 也在不斷探索新的可能性。

在 Tavares 看來，Musk 的注意力將逐漸轉向更具未來感的領域，如機器人技術和人工智能，這些領域可能會為他帶來更大的商機和挑戰。這也反映了 Musk 一貫的風格，他總是勇於追求創新，並尋求在科技前沿領域的突破。

無論未來如何，Tesla 在電動車市場的影響力和創新能力不容小覷。隨著 Musk 不斷探索新領域，Tesla 將可能運用其在電動車技術方面的專長，進一步推動整個行業的發展。這樣的轉變不僅有助於公司自身的成長，也可能對市場產生深遠的正面影響，推動更廣泛的科技進步。

