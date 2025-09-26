前FBI局長柯米遭起訴後發聲 強調清白無所畏懼

（法新社華盛頓25日電） 美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天遭到刑事起訴，他宣稱自己無罪，並表示已準備好面對針對他的刑事指控。

柯米在Instagram發布的影片中表示：「我的家人和我多年來都明白，挺身對抗川普是要付出代價的，但我們無法想像用其他方式生活。」

他強調：「我無所畏懼，也希望你們不要害怕。」

柯米已遭兩項刑事罪名起訴，最高面臨5年徒刑。柯米被控在調查俄羅斯是否干預2016年總統大選，以及川普是否與俄國共謀一案中，做出不實陳述並妨礙司法。