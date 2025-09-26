前FBI局長柯米遭起訴後發聲 強調清白無所畏懼

貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
西九化身My Melody × Kuromi夢幻樂園！充氣設施+巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品｜中秋好去處
近年人氣急升的夢幻組合My Melody與Kuromi，將於10月4日至7日一連四日，登陸西九文化區，帶來佔地超過十萬呎的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」，場內有充氣設施、巨型夾公仔機、攤位遊戲、限定拍照機、獨家精品等，打造全港最大型的Sanrio主題戶外活動。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
準備好迎接一場結合音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會了嗎？今年秋天，灣仔海濱化身為逾十萬呎、充滿節奏與詭趣的奇幻樂園。主舞台有張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki、Rae Sremmurd等超過20組本地及國際音樂人輪番登場，還有6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、攤位遊戲、打卡位等等。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
新加坡下令Meta(META.US)遏制Facebook冒充政府官員詐騙活動
新加坡政府表示，Meta(META.US)需要於本月底前推出包括臉部辨識等的措施，協助遏制Facebook上冒充政府官員的詐騙活動。如果Meta無合理理由而又不遵守規定，將面臨高達100萬坡元(約77.7萬美元)的罰款，並且每逾期一日的最高罰款為10萬坡元。AASTOCKS ・ 1 天前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素
乙巳年中秋綵燈會將於9月25日起舉行，兩大重點活動包括維園舉行的「中秋綵燈會」及香港文化中心露天廣場的「中秋綵燈展」，綵燈設計以第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）為主軸，除了展示璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，如全運互動區、中秋市集、舞火龍、傳統手工藝示範及自助猜燈謎等，免費入場。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 4 小時前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 23 小時前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳死因 微博出手整頓 後援會「緊急救援」：讓粉絲有個家
內地男星于朦朧早前墮樓身亡，雖然官方經調查後公布「排除刑事案件」，不過網上依然充斥著「被潛規則」、「被墮樓」，甚至「被剖腹」等各種傳聞，日前，微博出手整頓10萬多條違規內容，于朦朧微博後援會更被要求限時內清理違規內容，否則「超話」（粉絲社群）將被關閉。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國禁「讀書無用論」 中西名人從輟學到億萬富豪之路
中國嚴打「讀書無用論」，但環顧中西，不少名人如蓋茨、朱克伯格、喬布斯等，都未完成大學學業卻成億萬富豪，反映成功往往靠天賦與機遇。Yahoo財經 ・ 5 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 13 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
颱風洪水襲豪宅 沙田私樓「打勝仗」之謎
超強颱風「樺加沙」以十號波威力橫掃本港後，有港人檢視各區樓盤災情，以又勝一仗形容啟德跑道區，直指對比之下杏花邨、將軍澳「全軍覆沒」。至於沙田三面環山屬「谷地」，城門河也是著名「澤區」之一，但區內私樓卻很少見嚴重水浸報告，沙田私人發展屋宇之所以能夠「靜靜地贏」，在於以下兩個重要因素，而有一個另類指標，可密切關注沙田樓的後市發展Yahoo財經 ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
颱風樺加沙｜將軍澳南海濱餐廳被海水沖入摧毀 估計損失數百萬
樺加沙襲港，將軍澳海濱今次大受影響，其中沿岸餐廳更受到破壞！有網上片段影到，其中一間餐廳被海水沖毁的情況，從影片可見突然一個大浪撲向餐廳，並沖破玻璃，海水連樹枝和沙石湧入店內，枱櫈餐具被沖散，損壞嚴重。Yahoo Food ・ 1 天前
「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前