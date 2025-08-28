「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
前Fed主席葉倫：川普將理事庫克解職之舉極其危險
（法新社華盛頓27日電） 前美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天警告，總統川普試圖將聯準會理事庫克（Lisa Cook）解職，是對美國央行政治化的直接企圖，此舉「極其危險」。
葉倫在「金融時報」（Financial Times）刊登評論文章的幾天前，川普才宣布由於庫克涉嫌房貸詐欺而要將她解職。
不過葉倫強調，僅憑指控並不足以構成解除聯準會官員職務的「理由」。
曾在前總統拜登任內擔任財政部長的葉倫指出：「川普所謂的『理由』純屬虛構，這只是為了合理化其專制奪權的藉口。」
她說：「這是對聯準會政治化的直接企圖，意在恐嚇領導階層，以讓貨幣政策屈從於總統意志。」
葉倫警告，川普的舉動向聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）其他官員釋出「令人不寒而慄的訊息」，即如果與總統意見相左，他們有可能成為下一個被針對的目標。
根據指控，庫克涉嫌謊稱自己擁有兩處主要住所，一處在密西根州，另一處在喬治亞州。但她並未被正式控罪，且相關事件發生在她擔任現職之前。
庫克是首位出任聯準會理事的非裔女性，她拒絕川普這項前所未有的撤職企圖，強調川普無權這麼做。
川普針對庫克的舉措，標誌著他企圖大幅擴增對聯準會的影響力。此前，他曾多次猛烈批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）沒有更快地降息。
葉倫警告，如果市場認為聯準會的利率決策是出於政治指令，其公信力將蕩然無存。
她說：「通膨預期可能會變得不穩定。美元作為全球儲備貨幣的地位將會受到威脅。」
葉倫指出：「這樣的策略甚至無法達成壓低長期利率的目標…由於通膨預期升高，長期利率反而可能會攀升。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）
