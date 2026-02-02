前J2女神陳欣茵收詐騙短訊險受騙 拍警世片呼籲：真係任何人任何時間都係有機會中招

前J2女神陳欣茵近日收到詐騙短訊，更差點被騙取超過四萬元，她拍片紀錄事件，並提醒網民別「中伏」！

陳欣茵險受騙

陳欣茵因為經常忘記繳交水費，當收到叫她繳費的詐騙訊息時，她一度以為需要補交款項，又將個人資料輸入至騙徒的網站。幸好，她發現繳費的費用不正確，而且收款人所要求的銀碼不正確，因為她拒絕向對方付款。

陳欣茵一度以為自己欠交水費

發現金額不吻合

分享受騙過程

呼籲不要檢討受害人

她事後於IG分享：

「好彩唔使上東張西望咋🤥🙏

一條reel話你知⚠️最新騙徒手法

如何逃過壞人手指罅😱

萬一被騙後續如何處理⁉️

點先唔會中招❔注意事項🚨

請send俾你屋企人或者朋友🙏🙏🙏

唔好再檢討受害者～

呢件事發生我身上先知道

真係任何人任何時間都係有機會中招

提高警覺！」