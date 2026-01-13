前NewJeans成員Danielle被解約後首露面開直播 哽咽抒發感受：這不是結束

韓國女團NewJeans去年陷入與經理人公司合約糾紛，被法院判敗訴，合約繼續有效。成員Hanni、Haerin、Hyein先後回歸團隊，Minji則仍商討中，而Danielle則因公司ADOR認為難以再合作而被解約，Danielle因此需要承擔巨額違約金，ADOR更揚言會起訴其家人。昨日（12日），Danielle於新開設的社交平台帳戶進行直播，更哽咽透露心聲。

昨日，Danielle開啟直播透露心聲，表示在近期旅行及獨處中找回自己，並數度哽咽，同時安慰Bunnies（粉絲名）：「為了能和成員們在一起，我奮戰到最後。我心裡永遠有著 NewJeans， 即使位置稍微不同，我依然相信我們是心意相通的。」更強調：「這不是結束，而是開始。 在未來的日子里，無論是透過音樂任何微小的瞬間，我都想真誠地與大家分享。」

至於訴訟方面，Danielle則表示仍在整理中，待時機成熟會親自說明所有內容。