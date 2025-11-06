前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地

資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。

有網民爆料王偉樑近況，指「有可靠消息佢而家喺油塘某髮型屋做」，點燃討論熱度，隨後一名自稱係王偉樑老闆嘅網民回覆：「有做呀，佢係我哋公司員工呀，佢好好呀，有禮貌。」又有網民喺留言提起王偉樑嘅一段舊事：「係咪自己出錢換埋冷氣畀同事嗰個？」該老闆迅速確認：「係。」唔少網民對昔日鎂光燈下嘅王偉樑變成油塘髮型屋員工，腳踏實地轉行工作表示欽佩：「從大明星變成普通員工，好接地氣」、「支持佢，生活本該如此」、「從明星到打工仔」、「我要去幫襯」等等。

廣告 廣告

王偉樑

王偉樑

王偉樑

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！