前TVB小花梁茵分手富男友兼靚樣險毁容神隱後回歸 ：自信嘅光芒可以引領一切！

憑TVB劇《愛．回家之開心速遞》的Anita一角成功入屋的已離巢小花梁茵（Kiko），曾先後受過情傷和被電髮棒傷及臉部險致毁容，近日回復狀態的Kiko重新出發，更新IG並分享近照。

梁茵曾於5年前宣布回復單身

現年31歲的梁茵於IG寫道：

「終於回復狀態，實在太耐冇同大家見面，調整咗心態、體態，發現最好嘅化妝品，其實就係快樂。

一個人嘅笑容，如果係打從內心發出，係最璀璨、最奪目，好似好老土，但絕對係真理。

無論發生幾多事，無論有冇掌聲，

只要你相信自己，自信嘅光芒可以引領一切！」

前TVB小花梁茵（Kiko）更新IG

梁茵的前男友為傳銷公司高層Marshal，有指Marshal非常懂得享受生活，既會乘搭私人飛機出遊，又愛品嚐紅酒，不過梁茵於5年前已宣布回復單身，亦曾表示在情人節得悉當時的男友出軌而決定分手，一直有指該男友為Marshal。

梁茵離巢TVB後曾透露戶口僅剩單位數

梁茵早前被電髮棒傷及臉部險致毁容

在2021年選擇離開TVB的梁茵曾表示窮得戶口僅剩單位數，因而需要到餐廳工作以賺取金錢。早前，她被一支150度的電髮棒傷及臉部，更差點導致毁容，如今則已回復狀態且重新出發。