前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生

34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。

孫雪祺於帖文就《新聞女王2》「SNK天氣主播」一角，與佢當年TVB生涯做對比，強調外界常誤以為天氣報導只係輕鬆讀稿，其實背後超費時，需要自己寫稿：「看上去短短的天氣播報，其實需要從每時段的香港天文台的更新預報中，篩選重點內容，再結合節目時長和氣象圖像進行改寫和優化。」 《新聞女王2》主播需要苦練背稿，孫雪祺見狀直呼：「背稿很辛苦？NO,NO,NO！」續澄清現實中，主播有正面和側面攝影機、提詞器輔助，雖然要喺正確時間走位和轉身，但當習慣後其實都唔難。

至於《新聞女王2》劇情講到天氣主播「扮可愛」吸粉增收視，孫雪祺斬釘截鐵：「NO！當然不可以！」強調天氣報告屬新聞資訊類，準確傳達資訊先係王道，不過節目仍是有一定彈性，適當輕鬆活潑一點都冇問題，但直言劇中攝影棚打傘嘅橋段完全冇可能：「studio打傘？NO Way！」有網民認為劇集以娛樂為主要目的，為咗令劇集更有追看性而有離地劇情都係正常，認為孫雪祺唔洗太認真；不過，有網民表示欣賞孫雪祺願意分享幕後真實情況，令觀眾更了解主播工作。

