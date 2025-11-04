剛獲領養翌日即被帶往行山 三個月大狗女於大潭郊野公園走失

【動物專訊】約3個月大的狗女「Micky」剛獲領養，沒想到領養人翌日即帶她到大潭郊野公園2號燒烤場遊玩，結果不小心讓狗狗走失。多名義工得知後已經趕到現場展開搜救，AirTag亦顯示狗狗身在燒烤場附近的叢林中，惟至今未能找到狗狗的身影，讓一班義工十分擔心，當日安排領養的愛護動物協會，亦有職員到場協助尋狗。

事發於11月2日，當時Micky才獲領養一日，即由領養人帶到大潭郊野公園2號燒烤場，結果狗狗在上午11時45分走失。

協助尋犬的義工表示，根據領養人提供的AirTag資料，顯示狗狗在2號燒烤場後面的草叢，但由於那是一堆很高的叢林，需要爆林才能進去，因此要搜索狗狗並不容易，甚至動用熱能探測都未有發現。她又表示，領養人在走失當天有在現場搜尋，但之後便以上班為由沒有參與搜索，反而一班義工日以繼夜在現場繼續搜索，愛協也有職員到現場幫忙尋找。

另有義工坦言，大家現時都沒辦法掌握Micky準確位置，曾有義工爆林但不太成功，他亦有到過石澗尋找，因為估計狗狗可能會去尋找水源，「現時只能夠寄望Micky會被燒烤場的食物引出來。」

Micky是由愛協督察救起的狗狗，她早前在上水一個垃圾站被人發現，右前腳受傷，經愛協獸醫醫治後康復，其後安排尋家及由現領養人接回家。Micky的性格比較害羞和細膽，但喜歡和其他狗玩耍。

如發現Micky蹤影，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與義工聯絡。

狗狗Micky獲領養翌日即被帶往行山，結果不幸走失。

Micy只得3個月大，是由愛協救起的狗狗。

一班義工正日以繼夜搜救Micky。

AirTag顯示狗狗在大潭郊野公園2號燒烤場附近的草叢中。

