剩餘盟友將不保 希臘總理警告以色列莫一意孤行

（法新社紐約聯合國總部26日電） 希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天警告，以色列在加薩的破壞性戰爭，恐將使其失去所剩不多的朋友。米佐塔基斯目前是以色列在歐盟內部的一個關鍵夥伴。

這位中間偏右的希臘領導人在聯合國大會發言時表示，以色列在2023年10月7日遭受哈瑪斯襲擊後有權自衛，但這無法「合理化數千名兒童的死亡」。

米佐塔基斯說：「希臘與以色列維持戰略夥伴關係，但這並不妨礙我們公開且坦率建言。」

他說：「持續當前這條路線最終將損害以色列自身的利益，導致國際支持度流失。」

「我告訴我的以色列朋友們，如果他們堅持走在一條粉碎（以巴）兩國方案可能性的道路上，他們將面臨失去剩餘盟友的風險。」

包括英法在內的多個歐洲國家，近日因對以色列在加薩的行徑憤怒，紛紛宣布承認巴勒斯坦國。希臘並未加入這波承認潮。