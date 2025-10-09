焦點

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

電影LOL

創戰紀：戰神降臨︳電影LOL 今期睇咩戲

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈

創戰紀：戰神降臨

一位女程式人員，成立了一個極度複雜的AI程式「戰神」(Ares)，為執行危險任務，從數碼世界闖入現實世界，成為首度成功與人類世界接觸的人工智能生物。 當「戰神」嘗試在這裡找到心中一直追尋的某種東西，AI及現實兩個世界將會正面相撞，爆發前所未見的存亡大戰！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！

AMa

其他人也在看

Taylor Swift頻曝光宣傳新碟　亮相名嘴節目一次過澄清多個傳聞

Taylor Swift頻曝光宣傳新碟　亮相名嘴節目一次過澄清多個傳聞

【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift日前推出新大碟《The Life of a Showgirl》，而近日她頻頻亮相宣傳，她日前亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》受訪，她除了於節目中大騷訂婚鑽

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Taylor Swift新碟推出不足一周擊敗Adele舊作創銷量紀錄

Taylor Swift新碟推出不足一周擊敗Adele舊作創銷量紀錄

【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift的新碟《The Life of a Showgirl》自上周五（3日）推出以來一直大受歡迎，於美國推出不夠1星期已賣出350萬張實體及數碼唱碟，成功擊敗英國天后Adele保持了10年的最高首周大碟銷量紀錄。

東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
珍古德生前遺願曝光　想把川普、習近平與蒲亭送上太空

珍古德生前遺願曝光　想把川普、習近平與蒲亭送上太空

（法新社華盛頓8日電） 英國靈長類學家珍古德上週辭世，享壽91歲。法新社報導，珍古德（Jane Goodall）生前接受Netflix節目「最後一席話」（Famous Last Words，暫譯）訪問的片段近日在網路瘋傳，累積數千萬人次觀看，並引發熱烈討論與兩極反應，甚至有人懷疑影片是否經由人工智慧（AI）生成。

法新社 ・ 12 小時前
居民：緬甸軍政府轟炸點燈節示威群釀40死

居民：緬甸軍政府轟炸點燈節示威群釀40死

（法新社仰光7日電） 緬甸中部市鎮章塢（Chaung-U）昨天傍晚數百人聚集慶祝滿月光明點燈節（Thadingyut）及參加抗議軍政府的活動時，傳遭軍方炸彈攻擊，緬甸媒體及主辦單位人員表示有40人喪命。法新社今晚試圖聯繫緬甸軍政府的1名發言人尋求置評，但仍聯繫不上。

法新社 ・ 20 小時前
洪助昇升呢做龍頭大哥 舉120磅火龍頭嚇到失平衡：「唔夠膽再試！」

洪助昇升呢做龍頭大哥 舉120磅火龍頭嚇到失平衡：「唔夠膽再試！」

一年一度大坑舞火龍於剛過去的中秋節圓滿舉行，歌手洪助昇（Aiden）今年已經是第三年參與這項傳統活動，而且他今年更成功「升呢」，由以往舞龍身一躍成為「龍頭大哥」，認真巴閉。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
煎食譜｜50道完美煎食譜合集 效果香口又不黏鍋

煎食譜｜50道完美煎食譜合集 效果香口又不黏鍋

大家覺得煎這種烹飪方式和蒸或炒相比，應是較困難嗎？不少人在煎的時候，因為煎鍋用具、火侯控制、醃料問題以及步驟等原因，令最後煎出來的效果大打折扣，可能是整條魚肉散開了，或是煎燶了。Yahoo Food現為你整理了50道煎食譜，當中會教一些技巧，可以使煎出來的菜式夠香口脆身，賣相又夠靚。一般家常菜式例如煎三文魚，煎蛋餅或是煎餃子都有提及，定能令大家煎出完美可口的餸菜！

Yahoo Food ・ 12 小時前
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍

MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍

MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Disney+ 10月精彩節目巡禮｜《宇宙Marry Me?》、《9-1-1》第9季、《迪士尼扭曲仙境：動畫版》、《WANDANCE—熱舞青春—》、《星球大戰：幻境》第3季

Disney+ 10月精彩節目巡禮｜《宇宙Marry Me?》、《9-1-1》第9季、《迪士尼扭曲仙境：動畫版》、《WANDANCE—熱舞青春—》、《星球大戰：幻境》第3季

來到10月，終於有多個公眾假期可以「唞一唞」，多套作品新上線同你慶佳節！Disney+ 10月更多重頭戲隆重登場：由《上流寄生族》崔宇植及《媽媽朋友的兒子》庭沼珉領銜主演為守豪宅實行爆笑「假結婚」大作戰《宇宙Marry me》；經典救援美劇《9-1-1》第9季，繼續勇闖災場現人性光輝；長壽醫療美劇《醫人當自強》第22季醫人自醫，再續黃金時段連續劇紀錄；全球爆紅同名手遊改編《迪士尼扭曲仙境：動畫版》以迪士尼反派為藍本，展開奇幻魔法冒險；由BTS御用編舞師參與製作《WANDANCE—熱舞青春—》譜出街舞青春戀曲；日本多家知名動畫工作室一同呈獻全新故事《星球大戰：幻境》第3季，以獨特文化視角向科幻傳奇致敬。多套經典及爆紅新作，10月等你來發掘！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
集結影帝級超強卡司！《風林火山》故事結構鬆散無味　但與「爛片」還有很遠距離｜影評

集結影帝級超強卡司！《風林火山》故事結構鬆散無味　但與「爛片」還有很遠距離｜影評

《風林火山》故事以毒品集團領頭人意外身亡展開，兩位兒子有意爭奪話事人的位置，連場大戰令城中一片混亂，而警方追查途中也發現另有內情，二子「上位」背後竟另有計劃。的確，要為電影組織個故事確有難度，就如早年另一部都市傳說片《風再起時》般，明顯電影原本有個更龐大的世界觀、錯綜複雜的人物關係，硬生生剪成兩小時，觀眾心知每位角色都有個深刻故事，哪管一個客串的配角都理應有個背景故事，可無論主角或配角都難有深刻交代，更得在片初以比《星球大戰》更漫長的字幕去交代背景，先感低手，配上大量莫名其妙的鏡頭，如像主角金城武在隧道醒來，或是一堆不知哪來的角色突然被殺，觀眾完全投入不來，就是讓故事有強烈的疏離感。

Yahoo Movies HK ・ 1 天前
JACKSON WANG 王嘉爾 聯乘 EM DISTRICT 盛大開啟 《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章

JACKSON WANG 王嘉爾 聯乘 EM DISTRICT 盛大開啟 《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章

全球知名藝人及 UTC 聯合創始人 Jackson Wang 攜手 EM DISTRICT 的泰國合作伙伴，強勢聯手，將這部原創幻想 IP 首次登陸泰國

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日本掀起「林峯熱潮」！代言月餅被瘋搶、登日雜封面、舉辦首個個人演唱會

日本掀起「林峯熱潮」！代言月餅被瘋搶、登日雜封面、舉辦首個個人演唱會

在八、九十年代、也是普遍被認為的黃金時代後，沒有很多位香港藝人能紅到日本，但也許林峯已改寫該狀況。自從電影《九龍城寨之圍城》後，這股「香港明星」的熱潮再度攻日。在一班靚佬當中，林峯成功彈出，不但以個人姿態登上當地雜誌封面，首次舉辦個人演唱會，甚至連其代言的月餅都被粉絲瘋搶，果然是魅力沒法擋。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評

Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評

Netflix《妳和其餘的一切》以柳誾重 (金高銀 飾) 的視角展開，她是一名堅韌但內斂的編劇，卻意外勾起她與電影製片千商燕 (朴智賢 飾) 過往的故事。兩人相識於小學，住在地下室的柳誾重與住在擁有兩個浴室的公寓的千商燕，可說是「不打不相識」，曾經是無所不談的知心好友，亦曾失聯，最後卻在職場上重遇。然而，隨著千商燕逐漸展露野心，她的手段越來越不擇手段，甚至不惜踩著柳誾重攀向高位。

Yahoo Movies HK ・ 1 天前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴

前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴

前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福

59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文

李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文

李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」

山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」

山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉

28Hse.com ・ 7 小時前
滙豐私有化恒生應市策略

滙豐私有化恒生應市策略

滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？

HK MoneyClub ・ 5 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？

巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？

TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前