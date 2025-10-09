創戰紀：戰神降臨︳電影LOL 今期睇咩戲

創戰紀：戰神降臨

一位女程式人員，成立了一個極度複雜的AI程式「戰神」(Ares)，為執行危險任務，從數碼世界闖入現實世界，成為首度成功與人類世界接觸的人工智能生物。 當「戰神」嘗試在這裡找到心中一直追尋的某種東西，AI及現實兩個世界將會正面相撞，爆發前所未見的存亡大戰！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！