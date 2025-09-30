創造山頂凌霄閣、倫敦軍情六處 英國建築師特里爵士離世

特里・法雷爾爵士離世，享年 87 歲。 （Farrells 事務所）

國際著名建築師特里・法雷爾爵士(Sir Terry Farrell）與世長辭，享年 87 歲。他的建築風格特立獨行、激進、不落俗套，遺下大量驚世作品，包括倫敦的軍情六處、香港的凌霄閣、北京的北京南站等等。法雷爾自 60 年代已跟香港結緣，90 年代起在香港設立辦事處。他晚年在英國紐卡素設立法雷爾中心，展示其建築哲學，對他而言，建築物不是紀念碑，而是社會文化的一部分。

後現代主義建築先鋒

法雷爾創立的 Farrells 事務所發表新聞稿，表示沉痛悼念法雷爾的離世。新聞稿指出，法雷爾是英國最具影響力的建築師與城市規劃師之一，他倡導以因地制宜的改造取代大規模拆重建的城市發展理念。「作為後現代主義建築先鋒，其代表作包括倫敦查林十字（Charing Cross）車站、MI6 軍情六處總部大樓等等。」

法雷爾自 90 年代把業務拓展到國際市場，陸續在香港、上海、北京開設辦事處，完成了香港名勝地標山頂凌霄閣、港鐵九龍站及英國駐港領事館等。他在 1996 年獲頒大英帝國司令勳章（CBE），2017 年獲得英國皇家城市規劃學會金獎。新聞稿引述其理念稱：「在過去五十年的工作中，我始終致力於構建一個比現代主義更包容、更少教條的世界。」

由法雷爾設計的第二代山頂凌霄閣，似碗又似鑊，據說是參考了中國傳統廟宇建築風格。 (Photo by: Luis Martinez/Design Pics Editorial/Universal Images Group via Getty Images)

港鐵九龍站、車站上蓋總體規劃，以及西九龍文化區的 M+ 博物館，Farrells 事務所均有參與其中。(Photo by: Bob Henry/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

2017 年完成的堅尼地城游泳池，設計跟康文署轄下其他公眾泳池截然不同。 （rethinkingthefuture.com）

再遊目於法雷爾在香港遺下的作品，港人是否能感受得到當中的包容與破舊？1964 年，他在獎學金資助下遊歷了香港。90 年代，他透過公開設計比賽贏得山頂老襯亭重建合約。工程於 1993 年展開，耗資五億元，把始建於 1971 年的主要為餐廳的第一代凌霄閣改建為集購物、娛樂與餐飲於一身的商場，1997 年建成。第二代凌霄閣利用了太平山的天然山脊線，塑造出一座彎月形建築物，既像碗、鑊、船，又像打開的雙手，據指其向上彎曲的造形，是參考了傳統中國廟宇的風格。

共同設計 M+ 博物館

另一個位於香港的作品是港鐵九龍站，設計配合了香港國際機場的風格，項目還涵蓋車站上蓋的總體規劃，是環球貿易廣場等西九龍多幢重要建築物的基礎。Farrells 事務所又參與了西九龍文化區的開發規劃，其中 M＋視覺文化博物館就是由 Farrells 與瑞士建築事務所 Herzog and de Meuron 和奥雅納合作共同設計。

此外，2017 年完成的堅尼地城游泳池也是出自 Farrells 事務所。泳池坐落於一塊空置多年的荒地，交通不便，設計理念是將土地變成一個充滿活力的建築，並回饋給這個地區的居民，目標是在這個被遺忘的角落建立一個設計獨特、令人難忘的社區地標。泳池建成後，有人覺得它像隻太空船，又有人稱為「西環水立方」。

坐落於倫敦泰晤士河畔的軍情六處總部大樓，外形如 Lego 積木砌出來的模型，設計劃時代。 (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)

法雷爾 90 年代開始進軍香港及中國市場，在香港和內地均設有辦事處，北京南站鐵路站就是 Farrells 事務所的作品。 （中國日報）

位於北倫敦的 TV-am 電視台大樓設計新奇，法雷爾形容是其從現代主義建築教條中釋放出來的得意作品。 （Farrells 事務所）

法雷爾生於 1938 年，60 年代遊歷美國時，深受時興的現代主義建築所震撼。他與拍檔 Nicholas Grimshaw 合作的第一項作品是位於北倫敦的住宅樓宇，採用大量鋁金屬的建築被當地的士司機笑稱為罐頭沙甸魚。法雷爾的個人突破是 1982 年建成的倫敦 TV-am 電視台總部，其多彩及誇張設計被形容是日本神社的翻版，他自己則說過該項目是一次重大釋放，而皇家藝術學院則稱譽那是普普建築。

要數法雷爾畢生得意之作，一定是 1994 年落成的軍情六處總部。該幢毗鄰倫敦 Vauxhall 拱橋的大樓是多部占士邦電影的取景場地。有趣的是，當他設計大樓時，並不知道原來是軍情六處的總部，還以為是環保局的辦公大樓，所以建築設計採用了綠色玻璃和意大利大理石。

人稱「後現代主義」建築師的法雷爾，對於現代主義不以為然，批評這種 80 年代前興起的建築風格十分沉鬱、局限、專制和教條主義。不過他的作品也曾面對批評，而他毫不介懷：「如果一名建築師不受注意，還有甚麼意思？」