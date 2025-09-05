創香港網壇新歷史！奧海城9.6辦「黃澤林打氣見面會」分享大滿貫初體驗｜Yahoo活動街

黃澤林勇闖大滿貫正賽創歷史！奧海城辦「黃澤林打氣見面會」分享大滿貫初體驗｜Yahoo活動街

21歲的本港網球「一哥」黃澤林（Coleman）出戰美國網球公開賽創下歷史佳績，雖於 32 強賽事不敵世界排名 15、來自俄羅斯的魯比列夫（Andrey Rublev），但已創下本港網球手參與「大滿貫」男單正賽的歷史，成功晉級第三圈，成為香港史上首位躋身大滿貫賽事的球手！

黃澤林（Coleman）出戰美國網球公開賽

黃澤林（Coleman）出戰美國網球公開賽

為與市民一同慶賀黃澤林的卓越成就，奧海城特別舉辦【Coleman 黃澤林打氣見面會】，誠邀他於9月6日親臨現場，與市民互動交流、分享比賽心路歷程，與支持者擊掌及接受大家的打氣鼓勵與心意禮物！

網球｜黃澤林破格獲邀參加UTS 10月啟德獻技有望再戰盧比利夫

黃澤林美網 32 強止步 雷雄德：黃能力可達世界前20 籲政府資助海外比賽費用｜Yahoo

黃澤林美網創歷史！奧海城辦「黃澤林打氣見面會」分享大滿貫初體驗｜Yahoo活動街

活動時間︰下午 6 時

活動地點：奧海城 2 期地下主題中庭

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）