劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可是網民的焦點並非落在屬受保護動物的貓頭鷹身上，而是劉亦菲的顏值。

近乎素顏上陣的她，只淡掃娥眉及搽了裸色唇膏，連眼線都欠奉，但因皮膚白滑，充滿光澤，加上身穿露腰上衣及迷你短裙，大晒零走樣身材，完全不似38歲的熟女。有網民指在外國人眼中，美美的她就算報稱20歲都有人相信，更有指她這張和貓頭鷹的相片，似走入哈里特波的小說世界裏，變身霍格華茲魔法學校的學生，亦因她有迷人的魔法，所以貓頭鷹如貓咪一樣，企定定、乖乖的任她摸頭。而劉亦菲的阿拉伯之旅，還另有節目，就是坐遊艇出海睇日落，唯一美中不足是仙女未換上泳裝派福利。

