劉亦菲慶38歲生日「豪宅客廳意外曝光」！滿地禮物堆成小山 甜美慶生照曝光

8月25日，「神仙姐姐」劉亦菲迎來38歲生日，她在社群平台分享多張慶生照片，隨即引發關注。

照片中，劉亦菲身穿綠色印花露肩長裙，髮型則綁成麻花辮，造型簡約自然。她坐在堆成小山的禮物、花束旁邊拍照留念，並與工作人員一同合照，對著蛋糕做出嘟嘴、瞪眼等俏皮表情，人人都笑容滿面，慶生的氛圍溫馨。

值得注意的是，這組照片首度公開了劉亦菲住宅客廳的一角。畫面中可見白色牆面搭配裝飾畫，落地窗透進自然光，整體空間簡約明亮，且十分寬敞。

就在劉亦菲生日這天，也有網友分享在成都巧遇她與工作人員聚餐。她身穿休閒服現身火鍋店，打扮低調，與同行人員邊吃邊聊，互動自然。

劉亦菲自出道以來一路長紅，憑藉《金粉世家》、《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》等作品累積高人氣。如今38歲的她仍活躍於影視圈，粉絲們也紛紛透過社群留言祝福生日快樂。

延伸閱讀

劉亦菲穿露肩裝被酸「肥肉流油」 回應展現高EQ：你說得對，我認真健身！

35歲女靠「劉亦菲減肥菜單」狠甩8公斤！5天這樣吃，不挨餓也瘦身成功