劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！ 黃曉明秒跳下水搏命救人
黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。
黃曉明在節目中回憶，當時17歲的劉亦菲拍攝古墓出口戲份時，因意外摔進零度雪水形成的急流，當下直接被沖往瀑布的邊緣，情況相當危急。他當下來不及多想，沒有穿任何防護裝備便直接跳下水，想儘快把人拉回安全位置。
劉亦菲過去受訪時也曾提到這起意外：「三折瀑的雪水超級冰，下去後整個人都僵硬了，還喘不過氣來，當時真的以為完了。」她特別感謝黃曉明，因為對方當時明明也凍壞了，還是跳下水拉了她一把，加上副導演高明庫與其他工作人員一起協力，她才順利被救上岸。
這段拍攝期間建立的情誼，也延續到多年之後。今年10月，黃曉明主演的電影《陽光俱樂部》上映時，劉亦菲曾在社群平台特地留言支持，黃曉明也大方回覆「謝謝姑姑」，喚起不少觀眾對《神鵰俠侶》的回憶。
