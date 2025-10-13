絕美！劉亦菲童年珍貴畫面瘋傳 8歲公主照震驚網友：根本天生明星

劉亦菲的童年珍貴影像近日在社群熱傳，從嬰兒照到14歲練舞片段，一次看盡她「從小美到大」的成長軌跡。其中最亮眼的，是8歲時參加「童花杯」童裝模特大賽奪冠的畫面——她在1800多名參賽者中脫穎而出，可謂從小就奠定了這條明星路。

這批畫面收錄了多個階段的珍貴瞬間：5歲時在照相館拍下的精緻肖像照，眉眼之間已有星味；7歲穿著民族服飾跳新疆舞的靈動模樣；以及13歲在維也納雪地裡戴著皮帽的可愛身影。特別是一段14歲於武漢劇院練功房的影片，媽媽劉曉莉親自指導她練民族舞基本功，雖然動作仍帶稚氣，姿態卻已顯專業。網友看後紛紛留言：「她的神韻從小就有，完全沒有尷尬期！」

更讓粉絲驚喜的，是影像中捕捉到她對鏡頭做鬼臉、依偎母親的自然片段，展現親切的一面。有網友笑說「原來她小時候這麼可愛」、「童年比我現在還精緻」，有一張她身穿媽媽用塑膠袋改造的「創意時裝」走秀照，也被讚「氣質從小就不同」、「天生要當明星」。

劉亦菲自幼接受系統性的芭蕾與民族舞訓練，為之後在《神鵰俠侶》、《花木蘭》等作品中的身段與武戲打下基礎。這些影像宛如一場「時光回顧展」，讓人看見她一路走來的努力與成長，也讓「童年美人」這個形容，有了最真實的注解。

