劉亦菲IG曬美照狀態好到發光！「仙女姐姐」2款造型拆解，手上的LV手袋成最大亮點

「仙女姐姐」劉亦菲從來不讓人失望！她近期以絕佳狀態現身F1活動，隨後在IG分享不同造型的美照同樣引人注目。無論是F1活動上氣場全開的黑色裙裝，還是私底下隨性俏皮的牛仔造型，反差超大卻一樣好看。而唯一不變的，是她手上那個讓造型升級的LV Alma Trunk BB手袋！

劉亦菲穿搭靈感1. 型格女神 Look

Photo from Instagram@yifei_cc

劉亦菲當天梳著俐落高馬尾，乾淨俐落，氣場全開！身上的 LV 黑色高領連衣裙，剪裁利落貼合身形，面料質感高級，簡潔設計中透出精緻感。搭配 BVLGARI MONETE 系列古幣頸鏈低調點綴，讓整體造型更有層次，完美演繹高級感型格。

劉亦菲穿搭靈感2. 休閒少女 Look

Photo from Instagram@yifei_cc

私下的她則切換休閒模式，即使化著超級淡妝，卻依舊美出天際。劉亦菲上身選擇了 lululemon 前側褶飾 V 領短袖 Crop Top，柔軟面料穿著舒適，胸前有小褶飾設計增添細節感；下身搭配了近幾年人年急升的澳洲設計施品牌的 Zimmerman 荷葉邊牛仔裙，整體造型休閒甜美又有少女感。

Louis Vuitton Alma Trunk BB（HK$26,500.00）

兩套造型的最大亮點，莫過於她手上的 Louis Vuitton Alma Trunk BB（HK$26,500.00）！這款包隸屬 Trunk 系列，以經典 Monogram 帆布搭配黑色皮革飾邊，再用型格的金色金屬角和釘子裝飾提升質感。配備可拆卸鏈條與可調節肩帶，可手提可斜挎，無論搭配個性裙裝還是休閒牛仔look，都能為造型大大加分。

