《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
劉佩玥周志文拍拖斷正極速散水 緋聞傳足7年繼續低調友好
近期喺劇集《俠醫》飾演心機女嘅劉佩玥，不時以性感造型吸引劇中男角，同張曦雯一場打邊爐「爭食」戲份盡現「綠茶味」，仲有同丁子朗嘅床戲同樣有睇頭，喺大台花旦流失之際，阿Moon相當搏命務求上位。
雖然觀眾唔多介意藝人公開感情關係，但係劉佩玥同傳緋聞傳足7年嘅周志文，一直都係收收埋埋。有周刊最近報導，劉佩玥同周志文喺尖沙咀低調行街，男嘅戴太陽眼鏡同鴨嘴帽，女嘅帶口罩著長袖衫，行到人多位置就自動散開。直到周志文發現有人影相，就立即通知阿Moon「散水」，周志文行去港鐵站，阿Moon就攞車走人，好快手。
劉佩玥同周志文由2018年被傳媒報導話去船P兼激咀，緋聞男女關係正式開始。阿Moon曾揚言感情穩定先公開關係，不過多年來都寧願同「好友」周志文收收埋埋。參加《超級巨聲》入行嘅周志文，歷年緋聞豐富過演出作品數量，2015年更被TVB提前解約，後來轉簽邵氏至2020年。近年周志文轉做直播帶貨，曾經拍住羅天宇賣大閘蟹，積極搵老婆本。
