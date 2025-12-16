劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」

貓女郎

《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽藝員以面具示人獻唱，觀眾都好好奇想知邊位參加者係TVB隱世歌手。其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。

劉佩玥

劉佩玥

「貓女郎」仲未揭開面具，但係劉佩玥嘅唱歌片段其實唔難搵。過去TVB不時安排阿Moon去登台演唱，最近佢仲喺廣州舉行音樂會添。有網民上載劉佩玥喺呢個show演唱《海闊天空》嘅片段，直言「歌喉另講，個樣咩事咁猙獰」。有人認為阿Moon唱得唔錯，但就唔明白點解笑住唱《海闊天空》？不過更大問題可能係，唔少人話認唔出劉佩玥係邊個。

劉佩玥