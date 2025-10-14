劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃

男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！

相中見到二人在日本行禮，他們寫上：「Thank you God for loving us! 我們結婚了！」劉俊謙與蔡思韵已於今日（10月14日）在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻，開展屬於他們的人生新篇章。

從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，他們珍惜這段細水長流的感情，並感謝彼此讓愛昇華成為更踏實的家人關係。兩人在東京拍攝了一系列的「復古感」婚紗照，照片中呈現出兩人最真實、舒服的狀態。希望藉此將這份單純而雋永的美好，分享給所有關心他們的朋友們。經理人公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」

廣告 廣告

劉俊謙與蔡思韵因拍電影《幻愛》而撻著，雖曾被拍過爭吵照片，但之後都一直恩愛，也大方承認與對方感情穩定。今終於成婚，可謂有情人終成眷屬。

劉俊謙、蔡思韵婚紗照呈現兩人最真實、舒服的狀態，跟大家分享這份單純而雋永的美好。

劉俊謙及蔡思韵從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，今天宣布：「我們結婚了！」

劉俊謙與蔡思韵已於今日（10月14日）在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻。.