劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶

劉俊謙與蔡思韵今日透過社交媒體同步宣布結婚，並分享多張溫馨婚照，瞬間獲得全城祝福！這對因電影《幻愛》結緣的戀人，終於從戲內愛到戲外，「最合襯銀幕情侶」開花結果。

兩人因拍攝香港文藝片《幻愛》相識，片中飾演一對在精神困境中相愛的戀人，電影拍畢後，兩人公開戀情，網友都大讚他們相當合襯。

近年劉俊謙事業起飛，參與《梅艷芳》、《九龍城寨》等作品，並進軍台灣拍攝《此時此刻》；蔡思韵則活躍於舞台劇與電視劇。兩人始終在事業上互相支持，成為彼此的支柱。

劉俊謙與蔡思韵氣質相近，同樣擁有文藝氣息、低調不作秀的性格，加上同為演技備受肯定的新生代演員，而且從不利用感情炒作，專注作品之餘默默經營關係

日前他們突然宣布「Thank you God for loving us! ❤️我們結婚了！」，並透露已在日本完成婚禮，席間只邀請至親好友見證。

喜訊公布後，兩人的Instagram 湧入大量祝福：「《幻愛》CP成真！好感動！」「佢哋真係好襯，恭喜！」「香港電影圈最清流的一對！」

他們又透過經理人公司發出公告，指兩人從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，二人都珍惜這段細水長流的感情，並感謝彼此讓愛昇華成為更踏實的家人關係。

經理人公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」

馬志威和COLLAR經理人戴穎（Wing）亦有出席婚禮，是他們認愛後首次公開合照，相中馬志威與Wing都以黑色造型示人。

