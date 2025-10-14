劉俊謙蔡思韵浪漫低調結婚！輕井澤超美「復古甜蜜婚照」，互相扶持的愛情長跑修成浪漫正果

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
劉俊謙與蔡思韵突於社交媒體發佈婚照，二人已於日本完成婚禮，多年愛情長跑修成正果！早前曾傳出二人即將成婚，罕有談及感情事的他們低調進行婚禮，只邀請親身好友見證，二人在東京輕井澤教堂拍攝復古文青系的婚紗照，二人穿上禮服而面露幸福笑容，簡單而隆重的畫面充滿甜蜜泡泡！
二人突然宣佈婚訊並於帖文中寫上「我們結婚了」，不少娛樂圈中人亦有送上祝賀，包括廖子妤、陳法拉、張繼聰等，網民亦紛紛送上祝福，祝願二人能永遠甜蜜！
劉俊謙與蔡思韵一向低調處理戀情，但言談間還是能感受到他們的甜蜜日常。二人拍攝《幻愛》時戲假情真，除了外型十分相配，二人皆是修讀表演藝術，並於電影圈中默默打拼，一同成長為獨當一面的演員。
蔡思韵曾言「拍攝時保持一定的界線，拍攝後才談感情事」，避免因一時錯覺而影響二人的關係。《幻愛》上映時，二人已被拍得牽手的照片，大方公開戀情非常甜蜜，但日常拿捏好私隱的界線，不會經常提及戀情。當傳媒問及劉俊謙因拍攝電影而「周身傷」，她堅定地回應指深信他是一位專業演員，為他能盡全力追夢而感到開心。
劉俊謙則一向是愛妻號，曾自爆「非常喜愛幫另一半拍照」，而且認為蔡思韵 360 度每個角度都很美，求生欲非常旺盛。當傳媒問到蔡思韵的電影作品時，劉俊謙每次必定表達正面支持，更會身體力行包場支持，在競爭激烈的演藝圈中，為對方帶來最強大的後盾，支持對方的事業穩步發展，非常難得。
對於二人成婚的消息，經理人公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」簡單兩句話就能總結劉俊謙與蔡思韵平實而幸福的愛情，祝願他們能於愛情及事業上亦獲得圓滿回報。
