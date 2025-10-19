迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！

劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

演藝實力備受肯定 躍升成電影「女一」

廣告 廣告

蔡思韵熱愛戲劇，中學後考進台灣國立台灣藝術大學戲劇學院的戲劇學系，並不時參與香港的戲劇演出。她憑自然清新的演技而備受讚賞，由 Viu TV 短劇《短暫的婚姻》中人妻一角嶄露頭角，逐漸成長為《幻愛》、《返校》、《泥娃娃》的女主角或重要角色，更曾獲得香港電影金像獎提名最佳女主角，現已成為了備受肯定的「實力派女一」。

空靈感仙女形象 文藝氣息穿搭

蔡思韵一向予人空靈感仙女形象，清新的外貌配上淡然的穿搭，就如小說中的文藝女主角。鏡頭前穿上優雅晚裝落落大方，日常穿搭卻充滿文青小女孩的氣質。簡單穿上 T 恤牛仔褲親和力十足，素色為主的穿搭自然親切，就像是鄰家的漂亮姐姐。

與劉俊謙互相扶持 成為「白卡系」情侶

劉俊謙與蔡思韵於拍攝《幻愛》時邂逅，其後二人一直在演藝路上互相扶持，更會一起練戲、採排，更會身體力行支持對方的演藝作品，一起踏上「男一女一」之路。

劉俊謙帥氣的外表下，藏著搞笑體質及「白卡系」心靈，例如突然參演試當真《天水圍劉俊謙》短片，又或訪問出突然爆出奇怪金句，更於《小姐不熙娣》中向小 S 說出「你在香港我就單身」的惹笑言論。

蔡思韵文青外表下，也受劉俊謙影響展露「白卡系」靈魂，例如於活動中與劉俊謙一同拍攝不明所以的「謎之影片」，展現搞笑的面向。二人實在太相配，更有1+1大於2的魅力加乘呢～

劉俊謙蔡思韵浪漫低調結婚！輕井澤超美「復古甜蜜婚照」，互相扶持的愛情長跑修成浪漫正果

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

愛情故事：

44歲胡定欣中秋節無預兆宣布結婚了！她也許是個節日浪漫派，在元宵節公布戀情、在中秋節就成為幸福人妻

Selena Gomez結婚，老公甜嗌：娶到現實版迪士尼公主！那怕要花時間，都要找個寵自己如公主的另一半

陳漢典、Lulu黃路梓茵將成為「地表最搞笑夫妻檔」，合作13年後宣布婚事：走投無路的話，我倆才結婚