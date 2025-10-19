不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
演藝實力備受肯定 躍升成電影「女一」
蔡思韵熱愛戲劇，中學後考進台灣國立台灣藝術大學戲劇學院的戲劇學系，並不時參與香港的戲劇演出。她憑自然清新的演技而備受讚賞，由 Viu TV 短劇《短暫的婚姻》中人妻一角嶄露頭角，逐漸成長為《幻愛》、《返校》、《泥娃娃》的女主角或重要角色，更曾獲得香港電影金像獎提名最佳女主角，現已成為了備受肯定的「實力派女一」。
空靈感仙女形象 文藝氣息穿搭
蔡思韵一向予人空靈感仙女形象，清新的外貌配上淡然的穿搭，就如小說中的文藝女主角。鏡頭前穿上優雅晚裝落落大方，日常穿搭卻充滿文青小女孩的氣質。簡單穿上 T 恤牛仔褲親和力十足，素色為主的穿搭自然親切，就像是鄰家的漂亮姐姐。
與劉俊謙互相扶持 成為「白卡系」情侶
劉俊謙與蔡思韵於拍攝《幻愛》時邂逅，其後二人一直在演藝路上互相扶持，更會一起練戲、採排，更會身體力行支持對方的演藝作品，一起踏上「男一女一」之路。
劉俊謙帥氣的外表下，藏著搞笑體質及「白卡系」心靈，例如突然參演試當真《天水圍劉俊謙》短片，又或訪問出突然爆出奇怪金句，更於《小姐不熙娣》中向小 S 說出「你在香港我就單身」的惹笑言論。
蔡思韵文青外表下，也受劉俊謙影響展露「白卡系」靈魂，例如於活動中與劉俊謙一同拍攝不明所以的「謎之影片」，展現搞笑的面向。二人實在太相配，更有1+1大於2的魅力加乘呢～
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
愛情故事：
44歲胡定欣中秋節無預兆宣布結婚了！她也許是個節日浪漫派，在元宵節公布戀情、在中秋節就成為幸福人妻
Selena Gomez結婚，老公甜嗌：娶到現實版迪士尼公主！那怕要花時間，都要找個寵自己如公主的另一半
其他人也在看
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
在這個快節奏的時代，「愛自己」不再只是一句流行語，而是一場關乎心靈自由與真我覺醒的旅程。我們常常被外界的期望、社會壓力或無窮無盡的待辦事項牽引，愛自己似乎成了一個遙不可及的目標。然而，為何我們總在關係中迷失自己？愛自己是否真的會讓我們變得自私？如何在愛自己的同時，與他人建立更真摯的連結？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
壽山村道中年女暈倒 家人揭發惜已天人永隔
【on.cc東網專訊】今日(20日)早上10時06分，一名姓林(49歲)女子家人報案，指林女在香港仔壽山村道6A號一單位房間內暈倒。人員接報到場，經檢驗證實事主已明顯死亡，調查後案件列屍體發現處理，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 7 小時前
網上熱話｜雪糕朱古力醬黐包裝蓋激似蟑螂 網友調侃「差啲報食環」
吃喝最怕中途發現食物飲品內出現昆蟲、老鼠，噁心之餘亦有很大的健康風險。近有社交平台Threads上有網友就分享了自己食雪糕的搞笑經歷，從她上傳的影片可見，手中的雪糕雖未有開封，但雪白的位置依稀可見啡色的位置，事主表示「第一眼我真係以為係曱甴」，但看清楚後才發現是誤會一場，那些啡色只是雪糕的朱古力醬黐在包裝蓋上，但由於朱am730 ・ 23 小時前
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
逾萬名慢性阻塞肺病患者發作入院 3年間醫療開支12億
【Now新聞台】香港哮喘會聯同港大研究發現，3年間逾萬名慢性阻塞肺病患者因急性發作入院，醫療開支達12億元，而冬季出現急性發作機會比夏季高，建議患者注意保暖。72歲的盧先生廿多年前確診慢性阻塞肺病，多年來一直受氣喘影響，現時肺活量只剩下四分之三，同時有肺積水，令他決心戒煙。慢性阻塞肺病患者盧先生︰「如果行街，很多時你會見到我坐在消防喉頭上，因為走得久不夠氣，最嚴重時，行五、六級樓梯都要停下來，如果你沒有太大問題可以行兩層樓，但如果你不照顧自己，走幾步路都要休息。」吸煙及空氣污染令呼吸系統長期受損，引致缺氧、氣喘及咳嗽等症狀，慢性阻塞肺病無法治癒。港大研究指醫管局2022至2024年間共有1.1萬人發作，累計約2.5萬人次入院，平均住院6日，涉及醫療開支逾12億元。而冬季出現急性發作機會比夏季高1.5倍，醫生呼籲患者注意保暖，避免溫差刺激。港大醫學院呼吸系統專科醫生郭宏駿︰「我們氣管容易因為天氣轉變而有出現各種刺激，另外，冬天期間流感或其他病毒都比夏天更加活躍，令病人感染機會增加，導致他們出現急性發作機會同樣增加，我們知道夏季流感高峰期仍未過，但冬季流感高峰期隨時又會出現，這個時候病人需要做好各種預防措施，包括疫苗接種。」醫生又建議患者戒煙及避免接觸到二手煙，亦應在空氣污染嚴重時避免外出，減低發作機會。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
陳喬恩結婚三年老公「被爆有私生子」？上節目親自回應：我只能算了
台灣女星陳喬恩曾出演多套偶像劇爆紅，人氣高企，更被封「偶像劇女王」。近年陳喬恩轉往內地發展，2022年與馬來西亞富二代藝術家曾偉昌（Alan）結婚，去年更補辦婚禮，不過網上就有一直有傳男方出軌更有私生子一說，陳喬恩與Alan日前現身節目親自回應傳言。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
香港中旅拆離地產 卸下包袱輕裝上路
香港中旅突然公布重大重整計劃，將旅遊地產拆離上市公司，並大幅削減股本 重點： 劉智恒 當年在火爆的房地產市場下，香港中旅國際投資有限公司（0308.HK）的旅遊地產曾被公司寄予厚望，認為是一大增長動力；可成也地產，敗也地產，自幾年前房地產泡沫爆破後，反倒成為拖集團後腿的業務，為撇除這個沉重負擔，公司突然公布重大重整計劃。 方案是香港中旅將旅遊地產項目從上市公司剥離，改由一家私人公司持有，並透過實物分派，將私人公司股份派予股東。若股東不願收取股份，也可選擇收取每股0.336港元的現金。按公布前一個交易日每股1.53港元計，佔股價近22%。 據公告資料，旅遊地產的私人公司資產淨值49.06億元，若按香港中旅現時總股份55.37億股計算，即每股資產淨值為0.886港元。 同時，香港中旅建議將股本削減，由92.2億港元大幅削減85億元至7.2億港元。削減的85億港元進賬，將撥至公司的保留溢利。 地產拖業績後腿 所謂旅遊地產，就是在旅遊項目如主題公園或風景區附近的土地，進行房地產發展。香港中旅旗下共有五個項目，分別位於珠海海泉灣的度假酒店及住宅、位於咸陽的海泉灣度假酒店及溫泉、浙江安吉的度假酒店The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 13 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 5 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宣萱新加坡剪綵 重遇《尋秦記》雪兒
【on.cc東網專訊】無綫視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正熱播，近日忙於為劇集宣傳之餘，亦抽空飛抵新加坡為好友的新店剪綵，期間與已淡出香港娛圈的藝人雪兒（Michelle）重遇，兩人曾合作於24年前播出的無綫劇《尋秦記》，當年宣萱飾演「烏廷芳」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
近4年最大交易！阿里螞蟻「抄底」A級商辦 專家：港商辦租金有望觸底
阿里巴巴 (9988.HK)(BABA) 與螞蟻集團上周五 (17 日) 宣布聯手斥資 66 億元人民幣收購香港銅鑼灣港島壹號中心 13 層商業辦公室，這宗交易是香港自 2021 年以來最大規模商辦成交案，不僅標誌著兩大科技巨頭在香港核心區的深度佈局，更顯現出香港 A 級商辦市場在調整期的結構性機會。鉅亨網 ・ 9 小時前
史上最偉大球員？ 大谷翔平魔力征服棒球界
（法新社洛杉磯18日電） 道奇體育場的星光尚未落下，這場爭論就已開始：大谷翔平昨天的表現是否是棒球史上最偉大的？今日美國的彼得（Josh Peter）寫道，「關於誰是史上最偉大棒球員的爭論已於10月17日星期五結束。」「法新社 ・ 1 天前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至51折優惠，當中皇牌Leggings、Sport Bras、運動褲、背心、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大戶都在買！00986B金融債ETF今起募集，複製台積電策略
近期美中貿易戰再度升溫，全球金融市場再現震盪陰霾。國際資金在避險與收益間尋求平衡，投資焦點轉向兼具穩健體質與收益潛力的「金融債」。從台積電、挪威主權基金等專業投資人紛紛加碼金融債，甚至台股大戶也超愛買金融債 ETF。富蘭克林華美投信將募集發行 FT 金融債 10+（00986B），為投資人開啟鉅亨網 ・ 9 小時前
無業樓民 劇情｜劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相
劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前