宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。
劉倩婷於社交平台分享出席喺禮賓府進行嘅勳銜頒授典禮照片，寫道：「衷心感謝政府授予榮譽勳章（MH），這份榮譽屬於每一位與我同行的善行夥伴。懷著這份感恩，我非常榮幸以新身份——保良局善業拓展，籌募及企業推廣總主任，繼續我的服務旅程。💕」續指，未來會繼續圍繞兒童青年、教育與長者服務社群，加入保良局後將以新身份繼續行善：「在新崗位上，我將致力拓展善業，連結企業與社會各界，共同開發更創新、長遠的慈善項目，將資源與關懷傳遞至社區每個角落。願更多學生在優質教育中成長，長者安享豐盛晚年，每個需要幫助的家庭感受支持與溫暖。💕」
劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，學業優秀，畢業後進入投資銀行，任職證券分析員整整兩年。2009年，劉倩婷參選香港小姐勇奪冠軍後入行，憑藉甜美外型和親和力，參與多部劇集和綜藝節目，包括與大16歲李丞責因合作拍攝TVB玄學節目《香港玄案》撻着，亦有收藏天珠、唐卡及各種古玩。李丞責至少擁有60幾個物業，2013年與劉倩婷火速結婚。李丞責曾透露劉倩婷命格旺夫，運用玄學術數方法投資，收藏天珠、唐卡及各種古玩等等。劉倩婷於婚後，劉倩婷選擇淡出熒屏，專注家庭生活，與老公、兩個女兒一家四口過著低調幸福嘅日子。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
朱孝天遭F4淘汰 個唱門票3.8折都冇人要
【on.cc東網專訊】台灣男團F4成員朱孝天日前以個人身分在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，事後對外表示因為「家中親友去世」，但近日卻傳出是因票房不如預期。根據台媒報導指出，朱孝天個人巡演票房失利，並已宣布取消廣州場，而日前的廣東場票價為人民幣680元至280東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
迪麗熱巴拍《梟起青壤》又瘦3kg！「極端節食減重法」曝光 專家警告危險後果
迪麗熱巴為了新劇《梟起青壤》飾演「聶九羅」，在短時間內靠不吃晚餐瘦了3公斤，以呈現兼具力量與輕盈的打戲狀態。劇中角色白天是雕塑家、夜晚是獵梟高手，為了符合人物設定，她接受唐刀訓練，同時嚴格控管飲食，展現高度自律。姊妹淘 ・ 21 小時前
林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
小栗旬新片背後內幕曝光！ 四寶爸深夜跟韓國女神撒糖！
說真的，小栗旬這號人物，誰還記得他13歲就在NHK大河裡跑龍套？Japhub日本集合 ・ 1 小時前
郭富城女兒三寶滿月中英文名曝光 方媛自拍照零贅肉被激讚：身材如少女
郭富城於上月22日宣布太太方媛已誕下第3位小千金，昨日（25日）郭富城出席電影《內幕》首映，亦公布小千金叫郭詠心，英文名Cheryl，表示享受湊囡過程，直言就算做嘢幾辛苦，只要見到BB，就算瞓緊覺都好，擘大隻眼望住自己都好，已經融化晒。日前，郭富城與方媛三寶已經滿月，方媛於社交平台分享多張照片，包括自拍、滿月蛋糕、三寶打腳印，以及郭富城與大寶、二寶喺露台手舞足蹈嘅照片，寫道：「解鎖我的新身份。三胎寶媽👶👩🎊三胎歸來 #一家五口」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「車銀優2.0」CORTIS安乾鎬原來是「情人節寶寶」！09年生、16歲的他出道6天即上熱搜，10大新臉蛋天才圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，在11月29日會來到香港參加2025 MAMA Awards的他們，令很多粉絲都相當期待！其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 4 小時前
大S朋友圈「死亡是必然的」留言曝光！ 吳佩慈深夜仍會傳LINE：當她還在
已故藝人大S（徐熙媛）的微信朋友圈近日被好友吳佩慈公開，簡短一句「死亡是必然的」透露她生前對生命課題的豁達想法。她的個人頁面背景放著女兒小玥兒的照片，頭像則是她與兒子汪希箖的合照，呈現她對孩子始終如一的牽掛，也讓不少網友看得鼻酸。姊妹淘 ・ 1 天前
周嘉洛「暖男式」保護阿姐汪明荃超圈粉！台慶Deep V騷胸肌被封「港版Mingyu」，盤點「廢青金城安」人氣魅力
周嘉洛近年非常圈粉，除了成為 TVB 最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主，更憑《愛．回家之開心速遞》金城安角色入屋，備受「一家大細」的喜愛。最近台慶周嘉洛「靚仔造型」被指似韓團 SEVENTEEN 的 Mingyu，加上《帶阿姐看世界》中的護花使者暖男表現，讓他的人氣再創新高！Yahoo Style HK ・ 1 天前
琳妲長文宣布家人離世 不捨道：心痛到快死掉
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「樂天女孩」琳妲（林羿禎），不時透過社交網分享生活點滴的她，日前悲痛宣布愛貓「逗逗」離世，長文吐露思念，字字揪心，令人不捨。陪伴她六年的逗逗溫馴乖巧，如家人般陪伴她的生活，如今離開，琳妲坦言：「心痛到快死掉」。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
Jennie擔任《換乘戀愛4》「戀愛軍師」？以嘉賓身份加入人氣戀綜，偶像的戀愛觀、會聊前度嗎？
BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱英皇宣布曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑昨日（27日）發生五級火，全城痛心疾首。英皇娛樂剛公布即將舉行、分別是曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行，公告如下：東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
戰隊紅人突然變大河男主？ 松坂桃李當爸後還在狂接戲！
茅ヶ崎長大的松坂桃李，1988年10月生，183cm大長腿，高中時期完全是卡片宅，誰知道20歲被哥們兒拉去FINEBOYS比賽，一不小心就拿冠軍，模特兒直接開啟。Japhub日本集合 ・ 1 天前
2025 Netflix新片11月推薦｜《怪奇物語：第5季》／《如果我不曾見過太陽：一部曲》／《魷魚遊戲：真人挑戰賽》
Netflix 11 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix熱門神作《怪奇物語：第5季第1輯》、Netflix懸疑愛情影集《如果我不曾見過太陽：一部曲》、Netflix實境節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》等等。大家立即記低 11 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
女友曬9個月肚 山神即將成人父
【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。now.com 體育 ・ 11 小時前
猪子れいあ這轉身也太狠了！ 青春トレイン跳到比基尼！
說真的，猪子れいあ從兩歲就在鏡頭前晃，北海道札幌出生，長得又白又軟，簡直是天生偶像胚子。12歲那年直接考進iDOL Street，跑去サッポロSnow♥Loveits跳了好幾年Japhub日本集合 ・ 21 小時前
TBS最強體能節目內幕曝光！ 佐野岳怪物跳箱空中失衡！
哎喲，日本綜藝圈這兩天簡直像動作片現場，佐野岳在TBS《最強運動男子頂上對決2025冬》錄影時挑戰怪物跳箱，飛越17段2.46米高度落地失控，右膝重摔劇痛倒地！Japhub日本集合 ・ 1 天前