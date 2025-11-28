劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善

劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。

劉倩婷於社交平台分享出席喺禮賓府進行嘅勳銜頒授典禮照片，寫道：「衷心感謝政府授予榮譽勳章（MH），這份榮譽屬於每一位與我同行的善行夥伴。懷著這份感恩，我非常榮幸以新身份——保良局善業拓展，籌募及企業推廣總主任，繼續我的服務旅程。💕」續指，未來會繼續圍繞兒童青年、教育與長者服務社群，加入保良局後將以新身份繼續行善：「在新崗位上，我將致力拓展善業，連結企業與社會各界，共同開發更創新、長遠的慈善項目，將資源與關懷傳遞至社區每個角落。願更多學生在優質教育中成長，長者安享豐盛晚年，每個需要幫助的家庭感受支持與溫暖。💕」

劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，學業優秀，畢業後進入投資銀行，任職證券分析員整整兩年。2009年，劉倩婷參選香港小姐勇奪冠軍後入行，憑藉甜美外型和親和力，參與多部劇集和綜藝節目，包括與大16歲李丞責因合作拍攝TVB玄學節目《香港玄案》撻着，亦有收藏天珠、唐卡及各種古玩。李丞責至少擁有60幾個物業，2013年與劉倩婷火速結婚。李丞責曾透露劉倩婷命格旺夫，運用玄學術數方法投資，收藏天珠、唐卡及各種古玩等等。劉倩婷於婚後，劉倩婷選擇淡出熒屏，專注家庭生活，與老公、兩個女兒一家四口過著低調幸福嘅日子。

