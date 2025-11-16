劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時，內地藝人柯淳表示曾有演員只准拍左臉，結果要求導演重拍。劉嘉玲聽到後大爆自己亦有同類經歷，拍戲時曾遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度。
嘉玲姐直言「很生氣」，直言想借拍戲暴打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打。」寧靜即緊張地追問︰「你打到他嗎？」眾人立即關注嘉玲姐的回答，她激動地喊︰「結果沒有！到了那個打的時候，他說︰『Cut！這個可以跳鏡頭。』。」嘉玲姐說起來仍激動得握緊拳頭，「連那些導演都覺得我應該打他」
嘉玲姐進一步力數該名男演員的劣行，因為有一次要拍夕陽下山的夢幻時刻，「這個時間很寶貴，瞬間就沒有，冷得要死，我已經在鏡頭面前了，他突然之間說︰『哎，我要補妝！』，慢慢的補，是男生啊。」眾人不禁聽到嘩然，只好安慰嘉玲姐「莫生氣」。
嘉玲姐在節目中沒有開名，但「四分三側臉男演員」是誰卻成為網民熱門話題，有不少人紛紛表示想知道是誰，惟嘉玲姐入行多年，合作的男星太多，而且敢在嘉玲姐面前耍大牌，目前還有未「嫌疑人物」被鎖定。
