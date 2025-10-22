劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意

圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。

劉嘉玲喺《一路繁花2》中被當面問「不生孩子如何延續生命」時，直言「像我就是不想生」，資深演員何賽飛聞言就話「這樣的話生命怎麼延續啊？要傳宗接代」，甚至話「女人不生孩子就是不完整！」。向來EQ高嘅劉嘉玲被前輩嘅話一秒焫著，直接表態「不要這樣說，我不同意！」，連隨再捍衛愛人「我和偉仔結婚17年，過得比誰都幸福」。以上對話出自節目預告，實情係點？可能要睇過先知。不過唔少網民已經對62歲嘅何賽飛紛紛負評，認為逼人傳宗接代「太沒邊界感」。查實劉嘉玲都只係比何賽飛年輕三歲，但對生育嘅觀點都可以好唔同。

劉嘉玲聽完「傳宗接代論」後爆seed反駁

劉嘉玲同梁朝偉對生育早有共識，因此婚後仍過住二人世界。嘉玲姐曾於訪問中指，年輕時眼看身邊朋友紛紛做父母都一度心郁，但當時心態「有點像買包一樣想跟風」。後來劉嘉玲認為「養育責任太大」，而梁朝偉就因為童年經歷，選擇將心力專注於表演同寵物之上。

