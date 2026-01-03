劉嘉玲梁朝偉新年開P快樂迎接2026年 自爆已收新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包

劉嘉玲不時於社交平台分享近況，最近她與丈夫梁朝偉及友人一同開新年派對，非常快樂！劉嘉玲又透露收到來自交通警察的「新年禮物」，又與這份「禮物」合照留念。

劉嘉玲梁朝偉新年開P快樂迎接2026年

劉嘉玲於小紅書分享新年派對的點滴，向大家送上祝福：「Happy New Year 2026 🎉🎉🎉」她又謂：「Hello! 2026❤️」其後，她又幽默地貼岀與告票的合照，暗示自己被抄牌且說：「新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包😅」