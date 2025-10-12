張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
劉嘉玲梁朝偉看NBA中國賽 與周凱旋俞琤同坐第一排 46歲章子怡激罕現身
NBA中國賽相隔6年重磅回歸，前日（10月10日）於澳門舉行NBA季前賽，現場名人明星球星多不勝數，除了有姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及歐陽靖（MC Jin）任表演嘉賓外，成龍、碧咸、阿里巴巴創辦人馬雲同坐第一排觀看球賽，而劉嘉玲亦與丈夫梁朝偉坐到另一邊的首排位置，身邊還有商台前高層俞琤（YT）、與李嘉誠共同創辦維港投資（Horizons Ventures）的周凱旋，以及甚少現身運動場合的46歲女星章子怡，當然還有眾多球星，例如NBA傳奇中鋒「巨無霸」奧尼爾、姚明和林書豪等等，難怪有網民形容場邊的名人有時比場內的球賽更可觀。
劉嘉玲事後在社交網站上載照片，當中包括多張與梁朝偉的合照，只見嘉玲姐表情多多，而戴着鴨舌帽的朝偉眼神表情卻「始終如一」地帶點靦腆，令夫婦表情出現「反差萌」，合照變得十分有趣。本身喜歡結交朋友的嘉玲姐，在場跟好友們開心合照，其中與章子怡的合照惹來網民哄動，因章子怡過往甚少出席體育活動，近年亦罕有到澳門或香港，今次入場看NBA，未知她本身是球迷遇是給面子出席。網民紛紛讚章子怡保養得宜，形容她有巨星風采，而難得她與梁朝偉同場，網民立即想起他們曾合作拍攝電影《一代宗師》，不禁拋出戲中金句，「世間所有的相遇，都是久別重逢」。
