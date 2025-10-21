楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。
據悉，劉嘉玲與梁朝偉婚後多年未生育，雙方早有共識。她曾受訪坦言，年輕時看朋友紛紛生小孩，一度心動，「有點像買包一樣想跟風」，但冷靜後認為「養育責任太大」而作罷。梁朝偉則因童年經歷影響，坦言「不知道怎麼對待孩子」，選擇將情感投注在表演與寵物身上。
兩人的婚姻模式同樣獨特：梁朝偉性格內斂，常獨自旅遊追求安靜生活；劉嘉玲則活躍於社交圈。這對夫妻透過「分居模式」保有各自空間，卻在彼此人生低谷時緊密相伴。像1990年劉嘉玲遭綁架事件，梁朝偉一路陪伴成為感情轉折點。
雖未生育，他們仍以自己的方式建立親密連結，曾認胡軍的兒子康康為乾兒子、唐嫣的女兒為乾女兒，甚至送出豪宅作為禮物。擁有逾15億港幣資產的他們，如今以事業與旅行充實人生，劉嘉玲更直言：「60到70歲才是人生的黃金期。」
節目播出後，許多網友力挺劉嘉玲的「生育自主」立場，批評何賽飛的提問過於冒犯。這場對話不只關乎個人選擇，更反映傳統與現代價值觀的碰撞——當社會仍執著於「生育等於延續生命」時，劉嘉玲的坦率回應，也提醒外界：女人的人生，不該只用「母職」定義。
延伸閱讀
59歲劉嘉玲根本逆生長！和小鮮肉出遊「年輕狀態」超驚人 網讚：美到發光
其他人也在看
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 9 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 1 天前
KK 園區被搗破？緬甸軍方稱奪回失地 釋放逾 2000 名工人 檢獲 30 部 Starlink 衛星終端機︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】緬甸軍方今日（20 日）表示，已奪回位於泰緬邊境、臭名昭著的詐騙園區 KK 園區，指該地過去五年一直是網上詐騙、洗黑錢及人口販運活動的重災區。當局稱在行動中「清理」園區，釋放超過 2,000 名被困工人，並查獲 30 部屬於美國企業家馬斯克旗下的 Starlink 衛星網絡終端機。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。家屬今早（21日）到殮房辨認遺體，其中有家屬情緒激動，泣不成聲，喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「畀返個公道我細佬呀！」Yahoo新聞 ・ 7 小時前
Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
閃兵案︱修杰楷被捕 賈靜雯還原老公上手銬過程：小孩受到驚嚇！
【on.cc東網專訊】台灣影后賈靜雯老公、現年42歲的修杰楷今日（21日）因閃兵案遭執法人員上手銬拘捕，而老婆賈靜雯正在廈門拍戲，其經理人公司代回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」不過東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
消委會｜可摺合矽膠食物盒和杯6成樣本矽氧烷含量超標！或影響肝臟健康？Ikea$49最高分
可摺合矽膠食物盒和杯在近年越來受歡迎，因此消委會539期就參考內地和德國的標準，測試涵蓋9款可摺合食物盒和5款摺杯，發現當中6成可摺合矽膠食物盒和杯樣本可揮發性有機物質，到底會引起甚麼問題？讓我們繼續看下去吧！Yahoo Food ・ 11 小時前
涉聘黑工表演蒙古舞 觀塘酒樓及公司董事不認罪 12月審
今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處同月「放蛇」揭發 6 名內蒙古表演者皆以訪客身分赴港，按例只准逗留一周及禁止工作。被指聘用 6 人的酒樓所屬公司及 54 歲董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪。法庭線 ・ 5 小時前
【UNIQLO】優惠專區 Uniqlo U 秋冬單品低至$59
Uniqlo優惠專區今期帶來超多 Uniqlo U 秋冬單品，包括外套、大衣、時尚易襯衛衣、質感俐落恤衫及迷你袋！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 9 小時前
英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下試驗手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上可以重新吹奏單簧管。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前