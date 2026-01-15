跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也散發出「不愉快不自在」的氣息，讓她覺得尷尬。
劉嘉玲提到，梁朝偉為了躲避社交，曾包場電影院買6個座位獨坐，家裡裝修時也會拎行李去飯店住幾天，這種對個人空間的重視，讓愛熱鬧的劉嘉玲一度感到失落。不過，她也澄清老公不是病態社交恐懼，只是典型內向者，遇到投緣的人或有興趣的話題，其實「能聊到停不下來」，好友上山詩鈉也證實過他私下很健談。
這段性格反差帶來的矛盾，最終靠彼此包容化解。劉嘉玲坦言，她後來學會尊重梁朝偉的獨處需求，不再強求改變，還會幫他過濾不必要的社交；近年梁朝偉也逐漸調整，會主動陪她見朋友，讓她感受到「婚姻就是互相忍耐，彼此留窗」。
節目中，被問到最想扔掉梁朝偉送的哪件禮物，劉嘉玲溫柔回應：「我不會捨得丟他給我買的任何東西，雖然有些我不太喜歡。」也透露老公從不讓助理代勞挑禮物，至今仍親自挑選，且所有紀念日卡片都是手寫，就連吵架後的道歉卡也有不少，她都細心收藏，偶爾還會拿出來「提醒」對方過去的錯誤，甜中帶趣的互動格外溫暖。
劉嘉玲和梁朝偉的婚姻，向來被網友形容為「社牛+社恐」的組合，劉嘉玲負責對外社交，梁朝偉專注藝術創作，兩人甚至住在同一棟大廈的不同樓層，各自保有空間。這種「分居不分心」的相處模式，反而讓他們關係保持新鮮感與呼吸感。劉嘉玲總結：「長久的婚姻肯定是相互的忍耐，你以為你在忍別人，其實人家也在忍你。」這句話道出婚姻核心——不是誰改變誰，而是彼此包容，找到最舒服的相處方式。
