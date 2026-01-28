劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻

近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。

畫面裡，劉嘉玲和劉憲華正聊著秀場設計與音樂創作；梁朝偉則站在一旁，沒有加入談話，但全程陪在妻子身邊，目光不時落在兩人身上，形成一動一靜的對比。有網友注意到，他雖然笑得客氣有禮，但動作顯得有些無措，令許多人笑呼「大概社恐又犯了」、「這反差超萌」。

劉嘉玲過去曾提到，梁朝偉不太喜歡社交，甚至會包下整間電影院自己看電影。這次在巴黎時裝周的表現，也讓不少人再次感受到他面對公開場合時的低調性格，影片曝光後引來網友熱議。

梁朝偉與劉嘉玲結婚將近18年，從電影拍攝到國際時裝活動，兩人多次同框出席公開場合。這次巴黎的互動畫面，也讓外界再次看到他們性格不同、卻能自然相處的日常樣貌。

