劉嘉玲霸氣回應「不生仔不完整」說法，分享與梁朝偉婚前立場，不生孩子也是一種完整的人生

劉嘉玲和梁朝偉結婚多年，不時都會在IG或公開場合曬恩愛，也是不少人很羨慕的一對娛樂圈模範夫妻。說到「模範夫妻」，也許有人會認為要有小孩才會讓關係完整。對於這個說法，日前劉嘉玲參與內地綜藝節目《一路繁花2》，正好有嘉賓提出「不生孩子就是人生不完整」，甚至提出「生命如何延續，必須傳宗接代」的觀點。關於這項質疑，劉嘉玲當場展現堅定態度，直接表達自己的看法，瞬間引來網民關注與討論。

劉嘉玲在節目中堅決表示不同意這種說法，並表示自己和梁朝偉選擇多年不生孩子，但生活仍然幸福，她更認為並非一定要傳宗接代，人生才說得上是完滿。即使沒有子女，也可以擁有充實且快樂的人生。

劉嘉玲和梁朝偉結婚17年，二人並非生不到，而是他們二人早在婚前已經就不生孩子達成共識。兩人認為，演藝工作繁忙，選擇不增加家庭負擔，也是一種對彼此生活的尊重，展現夫妻間互相的理解與支持。

梁朝偉選擇不生仔，背後還有一個窩心的原因。他曾表示，自己已經要照顧很多家人，包括母親、妹妹及劉嘉玲，如有孩子，擔心會照顧不來。他更表示，只要劉嘉玲有一點事，他就會非常擔心，所以不能想像假如孩子有事的話，他該怎麼辦。男神這樣的回應也太sweet了，簡直是個大暖男！

從劉嘉玲的態度與選擇，看到她的人生價值觀：幸福不必被傳統標準定義，完整的人生也不靠生育來證明。而她的自身故事也展示了，每個人都有權利選擇自己的生活方式，最重要的是聆聽自己的內心，勇敢活出想要的人生，而不是被社會既定的觀念束縛。人生的完整，其實是由自己來定義。

