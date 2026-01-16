渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
劉嘉玲嘆「演藝生涯沒有代表作」！60歲坦言缺機遇：比梁朝偉少了點運氣
60歲的劉嘉玲登上Podcast節目《小天章》受訪，談到自己的演藝生涯時，直言「沒有一個很像樣的代表作」，一段話在社群平台引發討論。
劉嘉玲在節目中表示，自己一直認真對待每一份工作，也有值得驕傲的成績，但始終沒有一部代表性的作品，比起丈夫梁朝偉總能接到頂級導演的劇本，自己好像「永遠少了一點運氣」。不過她看得開，認為這和每個人的機遇有關，加上早年忙著拍戲、經營感情，未必能全心投入角色，這些都是她後來的反思。
不過，劉嘉玲也強調，自己並不因此否定人生選擇，至少這一路「從來沒有虧待過自己」，滿足感不一定要透過外界比較來證明。
這段談話引起不少網友討論，有人認為她過於謙虛，《通天神探狄仁傑》武則天曾為她拿下金像獎影后；也有人提到《阿飛正傳》的咪咪，或《鹿鼎大帝》中的喜劇演出，認為這些角色早已深植觀眾記憶。另一派聲音則表示理解，認為即使獲得專業獎項肯定，但受限於作品類型或時代背景，未必能成為多數觀眾心中一致認定的代表作。
也有網友把焦點放在她的人生經歷本身，認為她一路憑著韌性在演藝圈站穩腳步，加上後來在投資與時尚領域的表現，如今家喻戶曉，成就早已不只侷限於單一角色或作品。
