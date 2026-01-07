天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。
照片裡，劉嘉玲穿著黑色外套搭配瑜伽褲，頭戴棒球帽，整體造型簡單俐落，看起來剛結束晨間運動。她將罰單對著鏡頭拍下，並在貼文中寫下：「新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包。」至於實際違規原因，貼文中並未說明，外界推測可能與臨時停車有關。這張罰單金額為400港幣，正好碰上香港自1月1日起調整交通違規罰款標準。
不少網友注意到，照片背景出現一輛黑色SUV，外型方正硬朗，被認出是奔馳G級越野車。該車款以性能與造型著稱，價格不菲，而車輛所掛的粵港兩地車牌，也讓人看出劉嘉玲平時往返兩地的生活型態。
貼文曝光後，留言區多半聚焦在劉嘉玲的狀態與幽默感。有粉絲稱讚她即使一身運動裝扮，身形仍相當有精神；也有人開玩笑留言「這個紅包不太便宜」、「交警的新年祝福」。對於被開單一事，她選擇公開分享、輕鬆看待，也延續了她一貫記錄日常、不刻意包裝的社群風格。
延伸閱讀
劉嘉玲「再選一次也不生小孩」！葉童、劉曉慶都堅持不育 老年獨立觀點掀熱議
其他人也在看
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 23 小時前
廖慧儀分享自拍洗澡片被指搏見報 否認被照肺：只是日常最真實一面
TVB小花廖慧儀最近於社交平台分享一段自拍洗澡片，隨即成為了網民的討論焦點，廖慧儀就事件回應傳媒，指該段影片不過是一個小分享，向來喜歡拍片的她愛將自己最真實的一面呈現給大家看。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
方媛曾捲「天王嫂訓練班」風波被稱撈女 向太為其抱不平：只不過是比你們幸運
郭富城與方媛於2017年結婚，方媛搖身一變由網紅變成天王嫂，相差22年年齡差惹熱議，更捲入「天王嫂訓練班」和「名媛訓練班」風波，被指係有目的性接近郭富城。方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，一家五口幸福滿滿，令人羨慕。日前，向太於社交平台以「撈女」為主題拍片，為方媛抱不平，又直言「天王嫂訓練班」和「名媛訓練班」係無稽之談。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
結業潮2026｜老媽拌麵疑撤出香港 「台灣第一拌麵」實體店全線停業
近年本港餐飲市道持續受壓，不少過江龍品牌亦難敵租金及經營成本。近日就有眼利網民發現，素有「台灣第一拌麵」之稱的過江龍品牌「老媽拌麵」，其香港實體分店疑似已全線停業，消息一出，隨即引起一眾食客關注，不少人猜測品牌或已悄然撤出香港市場。Yahoo Food ・ 3 小時前
深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人
深圳地鐵的深圳灣口岸站開通逾一年，隨著地鐵工程完成，深圳灣口岸巴士總站亦已於2025年11月16日遷回旅檢大樓附近的A停車場原址，從旅檢大樓步行2分鐘就能乘搭多條巴士路線及兩條免費巴士線，方便前往蛇口Walmart、萬象前海、前海山姆等，不用再行長長的行人天橋，難怪小紅書網民大讚方便多了！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜區議員稱居民盼重返大埔 倡頌雅路西熟地重置 最快2030年落成｜Yahoo
造成 161 人喪命的宏福苑五級火發生逾月，目前仍待政府公布居民重置方案及火災調查結果。大埔區議員羅曉楓表示，接獲近百宗居民求助，大部分希望重返大埔居住，以便長者在該區就醫及學童上課。昨日大埔區議會討論過不同重置方案，羅曉楓說政府可考慮使用頌雅路西一塊原用作興建公屋的熟地，形容是當區「短期內眼見可盡快發展樓宇」的土地，但一切有待政府考慮及公布。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
陳百祥帶足球隊藝人玩職業踢吸金 黃長興自爆酬金
陳百祥（叻哥）2024年離開香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊，並搵來馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲等人加入Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人被誤當 TB 遭網絡公審 強調男或女都不應被打｜Yahoo
在港鐵列車被老翁揮拳的女受害人李小姐接受《Yahoo 新聞》專訪，表示受襲後身心受創，冀施襲者早日被捕。她亦主動提及，涉事片段在網上曝光後，部份網民因其衣著打扮誤當她是 Tomboy（TB），因而作出網絡公審。她強調，事情重點在於香港的地鐵內發生暴力行為，與性別或性取向無關，哭訴「其實係男定係女，喺香港發生呢種事，合理咩？」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
【中環解密】霸王茶姬店員「手攪」奶茶即被炒
內地茶飲巨頭霸王茶姬近日捲入一場食安風暴。綜合內媒報道，內地網上流傳一條短片，霸王茶姬一名店員未佩戴手套便徒手打碎冰塊，再擠壓檸檬片，更將手伸入杯中，把紅茶沿手臂倒入，直接用手在杯內攪拌飲品。信報財經新聞 ・ 10 小時前
宏福苑五級火︱法團已付宏業1.8億 兩度被拒轉平價方案 裝拆冷氣每戶須夾4500元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港府早前引《建築物管理條例》申請解散大埔宏福苑現有法團，現屆法團周一（5日）向居民發表工作報告，指3.3億元的維修工程已向承建商宏業支付約1.79億元。法團又披露，上任後兩度要求宏業更改工程價格被拒，包括改用2億多元「見爛補爛」的維修方案、改變裝拆冷氣機和拆除晾衣架的計價方式。法團在報告批評，過去兩周有「躲在布簾後」的人向媒體作出失實言論。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
小米內地起「關公災難」，邀「米黑」合作惹全網米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬兔財運稱冠、桃花第二！3大貴人星逢凶化吉，一招化解口舌之爭
蘇民峰2026馬年生肖運程｜馬年對於屬兔的人來說，可謂是被好運推着向前走的年份，整體運勢無疑是十二生肖之首。在眾多吉星的拱照下，財運表現堪稱一枝獨秀，桃花運也處於高位，今年絕對比往年更加得心應手！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
傅穎千字文否認整容 自信20年美貌靠天賜 慨嘆：大概要寫到你想死
傅寶誼（前Cookies成員，原名傅穎Theresa）一直被外界認定她有整容，有關說法更講足20年，不過Theresa近日在社交網絡忽然就這個話題寫下千字文作出回應，當中她更表示自己因此而被網暴足足20年。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 5 小時前
49歲舒淇親授「不顯紋補妝大法」 只需1步瞬間不卡粉、法令紋隱形！同場加映高人氣遮瑕推薦
對於乾性肌膚與熟齡肌膚的女性來說，無論妝前保濕做得多好，只要經過數小時，眼下乾紋、法令紋與鼻翼卡粉便會悄然出現，就連長年站在鎂光燈下的女星也無法避免。這時若急著補妝，只會讓底妝產品卡進紋路，反而放大年齡感，這時候正確的補妝技巧才是關鍵所在。女神舒淇曾在網上分享她的「不卡粉補妝秘技」，簡單一招便能瞬間撫平乾紋，更能讓後續妝容宛如剛上妝般服貼！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）
優品360今期有不少產品優惠，如HARIBO軟糖$31/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件；急凍產品優惠有美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片$110/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有三洋本場讚岐烏冬$14.5/件，還有不少美酒優惠，獺祭二割三分純米大吟釀低至$520！YAHOO著數 ・ 1 天前
瀝源邨 T 牌左軚車撞倒 74 歲清潔工 昏迷送院 32歲男司機助查｜Yahoo
沙田瀝源邨今晨（7日）有清潔工被一輛掛 T 牌的私家車撞倒，昏迷送院搶救。警方正調查意外原因。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前