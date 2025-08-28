經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
劉嘉玲都著過！HOKA激減低至半價 男女裝過百件優惠 最平$473買到/7折入手皇牌系列Clifton 9
End clothing多個品牌近日進行優惠，HOKA更低至75折，男女裝過百件商品大減價，趕快趁此機會入手一對試試吧！
話題厚底跑鞋兼行山鞋品牌HOKA近年人氣急升，Bondi 8、Clifton 9皇牌系列大受歡迎，不論是跑步、行山甚至時裝活動都能見到它的足跡，足見它已由運動品牌搖身一變成潮流的象徵之一。不少荷里活明星和本港名人都是品牌的fans，高品質設計實力兼明星效應下，HOKA最新全年銷售額更高達18億美金。End clothing多個品牌近日進行優惠，Stinson Evo OG更低至半價，男女裝過百件商品大減價，趕快趁此機會入手一對試試吧！
革命性厚底越野鞋 席捲潮流
源自法國的HOKA以其超厚但輕巧的「極繁主義」鞋底設計而聞名，卓越的緩震效果與穩定性適用於跑步、健走、越野及日常活動。品牌由法籍超馬跑者Nicolas Mermoud和Jean-Luc Diard於2009年創立，HOKA意為「在原地起飛」，象徵輕盈與速度。設計主打為客人提供舒適輕盈的跑步體驗，透過獨特的中底幾何形狀及嵌入式鞋床來增強內在穩定性與步態效率。對比當時以纖薄為主的運動鞋，他們的招牌厚底出品可謂為市場帶來革命性衝擊。品牌在運動及時裝界同步迅速發展，近年來更受到通勤族、醫護人員和潮流愛好者等歡迎，不再局限於跑步人士。
荷里活名人追捧 周潤發著HOKA練跑
雖然HOKA曾被嫌款式太厚重太鈍，但其舒適實用性卻逐漸收獲不少名人的青睞，由美國總統拜登以至多位荷里活影星都對HOKA情有獨鍾，包括Harry Styles、Kayne West、Adam Sandler等。香港本地亦一樣有不少HOKA fans，「發哥」周潤發出名愛跑步與行山，他早前就曾被影到著住CARBON X 2系列練跑。而好友劉嘉玲亦受薰陶，不止一次穿著SpeedGoat 4的不同款式去行山。就連名媛何超蓮都曾被影到著住HOKA Ora Recovery slides行街，不得不承認HOKA已漸漸由運動鞋品牌變成潮牌。最王牌長青的Bondi 8當然不可或缺，而Mafate則是兩位創辦人第一個開發的鞋款，可說是最為經典。另外亦推薦有優良回彈力兼具推進速度與緩震的Mach 6給需要長時間訓練的朋友。此外還有名人最愛的Clifton款，它主打輕量設計及良好支撐，不論是日常練跑、出街襯衫都適合。
HOKA ONE ONE Ora Recovery Mule
折後價︰$473｜
原價︰$675
HOKA ONE ONE U Restore TC
折後價︰$605｜
原價︰$1,009
HOKA ONE ONE Stinson Evo OG
折後價︰$770｜
原價︰$1,539
HOKA ONE ONE W Clifton 9
折後價︰$874｜
原價︰$1,249
HOKA ONE ONE Bondi 8
折後價︰$936｜
原價︰$1,440
HOKA ONE ONE U Clifton L Suede TP
折後價︰$792｜
原價︰$1,440
HOKA ONE ONE U Clifton One9 Sneaker
折後價︰$807｜
原價︰$1,345
HOKA ONE ONE U Stinson Evo Og Tp Sneaker
折後價︰$846｜
原價︰$1,539
HOKA ONE ONE U Restore Tc Sneaker
折後價︰$706｜
原價︰$1,009
