劉嘉玲搶先拿的LV手袋是「這款」！Cruise 2026初春手袋巡禮，鎖定Alma Trunk、Side Trunk

LV手袋上新，Cruise 2026初春系列也亮相了，更被「人間LV」們搶先拿著來燒各位，劉嘉玲也是其中一位。她近日也出席在澳門倫敦人綜藝館舉行的Cruise 2026初春系列時裝展，到底她拿的是哪款手袋呢？

官方圖片

Louis Vuitton女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière設計的最新系列近日在澳門亮相，Louis Vuitton品牌代言人宋茜、亞洲影后劉嘉玲，以及藝人王丹妮和Louis Vuitton品牌摯友盧昱曉也來到了現場。她們的看騷服也很搶鏡、很LV，拿的都是新款Cruise 2026初春系列的手袋。

官方圖片

劉嘉玲拿的是Alma Trunk BB，在香港官網是還未上架的，外國官網標價3,600€（約港幣32,520），想擁有同款金光閃閃的Alma Trunk BB，也許要去專門店看看！

官網圖片

Alma Trunk BB

至於宋茜同款則是復古華麗的Petite Malle Capitale，定價$59,000，仿古銅設計的盒子手袋，加上黑色邊界設計，加一個小手把，造型俐落有型，款式也很中性，男女拿起來都有著氣勢。

官方圖片

Petite Malle Capitale $59,000

相對溫柔亦不失俐落時尚的手袋款，可以參考王丹妮以及盧昱曉拿的Side Trunk Silhouette（$38,500）以及Side Trunk PM（$32,500），前者會大尺寸一點，收納空間更大，用來做返工袋相對實用能裝；後者小巧精緻，但金色敢角位又能保持手袋的堅挺俐落，喜歡精繳細袋的朋友，這尺寸會較為可愛易襯。

官方圖片

Side Trunk Silhouette $38,500

官方圖片

Side Trunk PM $32,500

