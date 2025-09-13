衞生署9.1 展人口健康調查 參加者可獲現金券
劉宇隆指政府採購科興流感疫苗是大方向 料冬夏季流感高峰會重疊
政府周二（9日）表示，香港進入夏季流感高峰期，並已在多間學校爆發流感。香港大學兒童及青少年科學系講座教授暨疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在出席電台節目時呼籲市民接種疫苗，又指政府選擇科興疫苗是符合大方向。
劉宇隆今日（13日）出席商業電台節目，表示現時才是夏季流感高峰期的開始階段，而且接近秋季，預料冬夏季的流感高峰期可能會出現重疊。不過他指出現的時間就要視乎市民是否做足預防的衞生措施以及疫苗接種。他指，疫苗確實是可以減少確診人數以及紓緩因為多人感染而入院的情況。他指，若因為流感高峰而令住院人數反覆，可能加重醫療系統的負荷，令病人只能接受較低水平的醫療服務。
呼籲向市民解說接種疫苗好處
對於政府在今年的疫苗接種計劃中，選擇科興疫苗。劉指出，世界衞生組織（WTO）建議在選購疫苗時，除了考慮是否安全有效之外，在新冠疫情後亦應該考慮供應是否穩定。他認為香港採購國家的疫苗是符合大方向。劉表示，接種疫苗並非強制性，因此建議媒體應向市民解說，盡量說明接種疫苗的好處。他指去年兒童的接種率比以往上升，相信要增加市民對接種的認知是需要時間，希望透過努力的解說讓接種率提升至較佳的水平。
出席同一節目的港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華就表示，近期入院的流感個案，主要以甲型流感為主。在上一個季度本地未有兒童感染後死亡的個案，因此希望市民可以在疫苗接種計劃展開後，盡快接種。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/劉宇隆指政府採購科興流感疫苗是大方向-料冬夏季流感高峰會重疊/598743?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 1 天前
特朗普經濟好景「縮沙」？美商務部長改口：年底才真正開始
美國商務部長盧特尼克稱，特朗普要到2025年底才需全面「承擔經濟表現」，較早前說法延後。通脹持續升溫、就業數據疲弱，令『特朗普經濟』前景更添變數。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 21 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 23 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 1 天前
南韓「Newtro」風潮帶動柯達、Fila翻生 香港Yasaki複製奇蹟？
南韓興起 Newtro 風潮，令Kodak、National Geographic 及Fila等品牌翻生；香港Yasaki波鞋亦乘勢回歸，能否掀起本地「Newtro經濟」？Yahoo財經 ・ 8 小時前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員
【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。Bloomberg ・ 17 小時前
吸金王Bob林盛斌分享家居招財風水陣 餐枱擺放呢5件物品可催財？
45歲嘅林盛斌（Bob）係娛樂圈其中一個「吸金王」，佢同老婆黃乙頤（Pearl）喺2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。除咗家庭得意之外，佢嘅事業亦撈得風生水起，身兼主持、司儀、演員入商界、時裝店及娛樂製作公司老闆，真係係百足咁多爪。近年佢不時分享個人嘅風水催財方法，除咗使用長銀包等吸財之外，近日佢又再分享催財方法。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前