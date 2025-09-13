劉宇隆指政府採購科興流感疫苗是大方向 料冬夏季流感高峰會重疊

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆出席電台節目。(商業電台提供圖片)

政府周二（9日）表示，香港進入夏季流感高峰期，並已在多間學校爆發流感。香港大學兒童及青少年科學系講座教授暨疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在出席電台節目時呼籲市民接種疫苗，又指政府選擇科興疫苗是符合大方向。

劉宇隆今日（13日）出席商業電台節目，表示現時才是夏季流感高峰期的開始階段，而且接近秋季，預料冬夏季的流感高峰期可能會出現重疊。不過他指出現的時間就要視乎市民是否做足預防的衞生措施以及疫苗接種。他指，疫苗確實是可以減少確診人數以及紓緩因為多人感染而入院的情況。他指，若因為流感高峰而令住院人數反覆，可能加重醫療系統的負荷，令病人只能接受較低水平的醫療服務。

呼籲向市民解說接種疫苗好處

對於政府在今年的疫苗接種計劃中，選擇科興疫苗。劉指出，世界衞生組織（WTO）建議在選購疫苗時，除了考慮是否安全有效之外，在新冠疫情後亦應該考慮供應是否穩定。他認為香港採購國家的疫苗是符合大方向。劉表示，接種疫苗並非強制性，因此建議媒體應向市民解說，盡量說明接種疫苗的好處。他指去年兒童的接種率比以往上升，相信要增加市民對接種的認知是需要時間，希望透過努力的解說讓接種率提升至較佳的水平。

出席同一節目的港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華就表示，近期入院的流感個案，主要以甲型流感為主。在上一個季度本地未有兒童感染後死亡的個案，因此希望市民可以在疫苗接種計劃展開後，盡快接種。

