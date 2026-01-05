劉宇隆：天氣再轉冷 料流感活躍度再升 籲市民接種疫苗

【Now新聞台】衞生防護中心指，夏季流感有機會在未來一兩周完結。有醫生表示，距離農曆新年還有約6星期，加上天氣轉冷，病毒活躍度可能再升，呼籲市民接種疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆：「會否無縫銜接？這沒有人可以說得準。每個市民都可以做一些東西，不會無縫銜接夏季和冬季流感，因為人不可勝天，但我們謀事是在人，未打(流感)疫苗盡快去打，感染都要去打，人群聚集要戴口罩，空氣要流通等。」

