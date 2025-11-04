劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件

翁靜晶於其 YouTube 節目證實，先夫劉家良安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜

翁靜晶

翁靜晶曾寫下字條提醒「這處是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請不用盜走」（《危險人物2.0》影片截圖）

已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。

廣告 廣告

翁靜晶早前對何太事件作評論（截圖來源︰危險人物2.0 youtube頻道）

翁靜晶雖已再婚，但對劉家良師傅仍情深義重，講述事件時更一度激動到表示心跳得好快，要休息幾秒平復。翁靜晶與劉家良當年的一段情，而家睇返仍然相當勇敢而哄動。

翁靜晶13歲就入行

翁靜晶加入娛樂圈時只得13歲，憑清新外表成為注目新星。翁靜晶同劉家良相差29年，但在多年前接受吳綺莉訪問時曾表示14歲時喺酒店門外遇上劉師傅已經對對方一見鍾情。兩年後二人重遇，即使劉家良當時仍有家室，但與翁靜晶嘅戀情亦自自然然發展出來。年齡差距加上男方已婚，「劉翁戀」成為哄動話題，翁靜晶於訪問中直言得知劉家良唔止有一房太太，但佢同劉師傅元配關係好好，甚至當時嘅劉太得知翁靜晶懷孕後更決定成全。1984年，20歲嘅翁靜晶同年屆50嘅劉師傅正式結為夫婦，婚後二人育有2名女兒。翁靜晶曾自言自己前世係一隻被劉家良飼養嘅金絲雀，於是今世嫁俾劉家良報恩。

翁靜晶自言14歲初見劉家良就一見鍾情

組織家庭唔代表風平浪靜，翁靜晶90年代初加入保險業，後來因工作接觸法律相關知識而決定重返校園修讀法律，1999年加入孖士打律師行出任見習律師。翁靜晶與律師行合夥人林競業律師不時出雙入對，緋聞因此不脛而走，至2001年7月，林競業被發現於翁靜晶所住嘅上環寓所大廈高處墮下重傷，翌日不治。死因庭對林競業死因展開研訊，庭上口供指翁靜晶同林競業嘅緋聞，一度令劉家良及翁靜晶陷入離婚邊緣。林競業事發前身處翁靜晶寓所，劉家良卻突然到訪，林為免引起誤會於是爬出窗外暫避，結果不慎失足墮下。最後死因庭裁定林競業死於意外。

劉家良於2013年因血癌逝世，享年78歲。翁靜晶曾表示丈夫離世令佢傷心欲絕甚至有意輕生。2年後翁靜晶承認有親密男友，至2019年55歲生日時宣布與何東家族後人何猶彪於約半年前舉行佛教儀式婚禮。

翁靜晶早前喺網上節目中感觸落淚（圖片來源︰危險人物2.0)

人稱「女俠」嘅翁靜晶，近年多次踢爆宗教團體內幕，而佢喺年初出席新書發佈會時更自爆88歲母親多次肚瀉後離奇逝世，翁靜晶當時指佢嘅身邊人疑似被「對家」落降頭。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！