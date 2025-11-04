低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件
已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。
翁靜晶雖已再婚，但對劉家良師傅仍情深義重，講述事件時更一度激動到表示心跳得好快，要休息幾秒平復。翁靜晶與劉家良當年的一段情，而家睇返仍然相當勇敢而哄動。
翁靜晶加入娛樂圈時只得13歲，憑清新外表成為注目新星。翁靜晶同劉家良相差29年，但在多年前接受吳綺莉訪問時曾表示14歲時喺酒店門外遇上劉師傅已經對對方一見鍾情。兩年後二人重遇，即使劉家良當時仍有家室，但與翁靜晶嘅戀情亦自自然然發展出來。年齡差距加上男方已婚，「劉翁戀」成為哄動話題，翁靜晶於訪問中直言得知劉家良唔止有一房太太，但佢同劉師傅元配關係好好，甚至當時嘅劉太得知翁靜晶懷孕後更決定成全。1984年，20歲嘅翁靜晶同年屆50嘅劉師傅正式結為夫婦，婚後二人育有2名女兒。翁靜晶曾自言自己前世係一隻被劉家良飼養嘅金絲雀，於是今世嫁俾劉家良報恩。
組織家庭唔代表風平浪靜，翁靜晶90年代初加入保險業，後來因工作接觸法律相關知識而決定重返校園修讀法律，1999年加入孖士打律師行出任見習律師。翁靜晶與律師行合夥人林競業律師不時出雙入對，緋聞因此不脛而走，至2001年7月，林競業被發現於翁靜晶所住嘅上環寓所大廈高處墮下重傷，翌日不治。死因庭對林競業死因展開研訊，庭上口供指翁靜晶同林競業嘅緋聞，一度令劉家良及翁靜晶陷入離婚邊緣。林競業事發前身處翁靜晶寓所，劉家良卻突然到訪，林為免引起誤會於是爬出窗外暫避，結果不慎失足墮下。最後死因庭裁定林競業死於意外。
劉家良於2013年因血癌逝世，享年78歲。翁靜晶曾表示丈夫離世令佢傷心欲絕甚至有意輕生。2年後翁靜晶承認有親密男友，至2019年55歲生日時宣布與何東家族後人何猶彪於約半年前舉行佛教儀式婚禮。
人稱「女俠」嘅翁靜晶，近年多次踢爆宗教團體內幕，而佢喺年初出席新書發佈會時更自爆88歲母親多次肚瀉後離奇逝世，翁靜晶當時指佢嘅身邊人疑似被「對家」落降頭。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Mandy家庭時光被捕捉！帶大S兒女親密逛街吃冰 9歲兒緊黏繼母溫馨畫面曝光
汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）近日被拍到帶著大S所生的一對兒女——小玥兒和箖兒——在大陸成都逛街，期間弟弟主動和她牽手，姊弟倆也一起吃一支冰淇淋，互動自然、畫面溫馨。姊妹淘 ・ 2 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 23 小時前
霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好
林心如最近在節目《再見愛人》中分享婚姻中的小浪漫，透露結婚多年來，老公霍建華從沒送過讓她傻眼的禮物，關鍵就在「 […]姊妹淘 ・ 1 小時前
43歲深田恭子仍然童顏，由內到外保暖是凍齡的不二法門，外出工作必備一件保溫好物
深田恭子一直都是女神，這些年來一直保持可愛又甜美的形象，怎麼今個月就迎來43歲生日了？這位日劇女王，就算素顏的時候也令人驚艷，保養的方法在於要時常保暖！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林青霞71歲生日，仍然傾倒眾生的魅力！由「東方不敗」變「東方不老」：心態是最好的保養品
林青霞居然已經71歲了！在11月3日生日的她，對上一次在香港金像獎2025頒獎典禮上亮相，為好友徐克和施南生頒發終身成就獎，從台後走到台前的風采，還是在台上送飛吻，仍然傾倒眾生。為何林青霞的魅力恆久不變？也許在她絕色的外型以外，也和她的生活心態有關，果真是相由心生。Yahoo Style HK ・ 1 天前
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 1 天前
莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚
【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 1 天前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工
台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
KAT-TUN天王戀情崩盤內幕！ 龜梨和也酒吧強吻砸手機！
一切從2024年9月26日說起，攝影師在IG分享兩人合照，龜梨和也與田中美奈實相談甚歡，粉絲嗅到火花。據FRIDAY報導，他們同年出生，田中美奈實曾與搞笑藝人藤森慎吾分手， 龜梨和也的緋聞史包括小泉今日子、深田恭子，兩人因美容雜誌《MAQUIA》11月號對談後熱戀，感覺像命中註定。Japhub日本集合 ・ 1 天前
查爾斯國王撤銷胞弟安德魯王子頭銜 20年住免費、30房間皇家莊園將收回
白金漢宮10月30日宣布，英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已決定撤銷胞弟安德魯的王子頭銜、收回住所，亦即位於「溫莎大公園」（Windsor Great Park）的皇家莊園（Royal Lodge），此舉與安德魯捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞相關。 王室聲明指出，安德魯一切稱謂、頭銜、榮譽將撤銷，未來會以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名，並搬至私人住所，「儘管他持續否認相關指控，但這些處置為必要之舉」，並表達英王夫婦對受害者與倖存者的關切之情。 現年65歲的安德魯是已故女王伊莉莎白二世的次子，曾是英俊瀟灑的海軍軍官，1980年代還曾在戰區服役，但因私人醜聞纏身近年逐步消失在公眾視野。 查爾斯三世目前還在接受癌症治療，此決定獲威廉王儲等王室成員支持。而安德魯長年居住的皇家莊園，是一處擁有30個房間的豪宅，據《泰晤士報》報導，安德魯20年來從未支付租金，但入住時有出資750萬英鎊（約新台幣3.1億元）進行翻修。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
仙蒂歌羅馥與狄美摩亞齊母女火辣合照
【on.cc東網專訊】《洛杉磯國家藝術博物館（LACMA）藝術+電影晚宴》上周六舉行，59歲美國超級名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與24歲女兒Kaia Gerber一起出席，仙蒂以低胸露肩閃飾金裙示人，Kaia則以低胸紅裙示人，Kaia於社交網站東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
忙拍劇又要谷碟 目黑蓮又瘦一圈變紙片人
【on.cc東網專訊】日本當紅男團Snow Man的全新專輯《音故知新》，將於明日(5日)面世。昨日(4日)，9位成員現身音樂節目《CDTV!Live!Live》演唱新歌《TRUE LOVE》及《BOOST》。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
【中環解密】巨星入股Galaxy 周杰倫G-Dragon拍住上
周杰倫母親葉惠美有份創立的本港上市公司巨星傳奇（06683），昨開市前發公告透露，已認購韓國藝人經紀公司Galaxy不超過7%的已發行股本。 Galaxy管理多位當地知名藝人，包括歌手G-Dragon、綜藝節目Running Man主持人金鍾國及演員宋康昊。 巨星傳奇在公告中表示，投資Galaxy料為集團與Galaxy及旗下藝人實現多方面協同效益，帶來既有的觀眾群與高度曝光率，並有望吸引更多策略性合作機會。 雙方合作範疇包括但不限於與Galaxy藝人合作，舉辦展覽、演唱會、藝人IP及相關周邊開發等。 據介紹，2019年成立的Galaxy，提供歌手發掘、藝人培訓、專輯策劃、娛樂管理等服務，亦曾經製作Netflix節目。信報財經新聞 ・ 13 小時前