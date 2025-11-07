劉家良骨灰被偷走善心網民組搜索隊 遺孀翁靜晶：試一試吧

邵氏動作片著名導演劉家良的骨灰被偷走，劉師傅的遺孀翁靜晶證實了事件並分享感受，不少網民留言為她打氣。

劉家良遺孀翁靜晶

善心網民組搜索隊尋劉家良骨灰

翁靜晶於今年8月從警方的消息得知丈夫的骨灰被偷走，劉家良的骨灰原本是安放於寶福山骨灰奄，匪徒傳來被盜骨灰盒照片並想要挾贖金，終被警方攔截了。翁靜晶在FB分享了相關的影片，並說：

「警察說，打定輸數。

市民說，盡人事。

善心的網民，組織了一個搜索隊，希望可以尋回老師傅的骨灰。

試一試吧。

山野搜索行動」

已故邵氏動作片著名導演劉家良

不少網民都向翁靜晶送上關心，「人哋韓國係警察尋回 HK要靠自己☹️ 劉師傅在天之靈保佑🙏」、「平常心, 骨灰只是存有的証明, 劉師傅在看的, 他知道的, 盗先人骨灰勒索者必遭天遣, 只是時晨未到, 大家相信, 天有眼的」、「無論如何，劉師傅的骨灰都安然存於宇宙間。壞人根本做不到什麼，盗取先人骨灰行為卑劣，但也相當愚蠢。」、「真感動香港人仍保持獅子山精神🥰希望早日找到劉師父的骨灰，翁律師保重身體💪💪🍀🍀🍀」、「劉師傅响你心入面係永遠無人偷得走！！搵唔搵得返都好，路都係要繼續走，傷心一陣子就好了～」。