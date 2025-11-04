劉家良骨灰被盜｜消息稱 O 記查名人骨灰盜竊案 寶福山：事件複雜正配合警方調查｜Yahoo

翁靜晶透過其 YouTube 節目證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。（片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】翁靜晶拍片指亡夫劉家良的骨灰早前被盜，形容事件令人髮指。沙田寶福山回覆《Yahoo 新聞》指，得悉事件時已即時報警，現正配合警方調查，形容屬個別事件，並加強保安避免同類事件發生。據《Yahoo 新聞》了解，名人骨灰被盜案由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查中。

寶福山職員：全面檢視拍攝系統

《Yahoo 新聞》今午（4日）致電沙田寶福山查詢，至今錄得多少宗先人骨灰被盜事件，是否已報警等。接聽電話的李小姐表示，翁小姐表述的事件屬個別事件，已第一時間報警，並配合警方調查。李小姐形容事件較複雜，有待警方調查，未透露更多詳情。她並指館方已加強保安，會全面檢視拍攝系統，避免同類事件發生。據了解，警方已展開調查，目前由有組織罪案及三合會調查科跟進。

廣告 廣告

劉家良是一代洪拳宗師、武術指導及導演，遺孀翁靜晶昨晚（3 日）透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。