劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。
名人骨灰被盜案由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查，據早前消息稱已有一人被捕，有關案件已於法庭提堂。至於總共有多少先人骨灰被偷走，《Yahoo 新聞》今早（25日）致電沙田寶福山查詢，接聽的職員說稍後有人回覆。
翁靜晶的 YouTube 頻道「危險人物2.0」昨晚發布新影片，內容為翁靜晶舉辦慈善千歲宴活動，期間她上台分享骨灰案詳情。她指，自從月初發布影片交代劉家良骨灰被盜後，綁匪持續經第三者渠道聯絡，要求交 100 萬美金贖金，但她堅拒並稱「睬佢都傻」、「一毫子都唔會畀綁匪」。
骨灰位20呎高仍被汭8 疑有內鬼
翁續指，綁匪更教她追究寶福山索取賠償金，但她不打算這樣做，就算成功取回骨灰也會撒灰，並賣出骨灰龕位。她更透露：「除咗我呢一單之外，另外有一單，有兩個受害人，佢哋個位係 20 呎高，而且佢個塊碑唔細得過劉師傅，都 9 個位、6 個位」，「其中有一個受害人呢，仲係寶福山個老闆。所以點解我唔想告佢哋原因，其中一個係佢都已經好慘，佢自己嗰個都被人偷埋。另外一個我就真係唔講得啦，另外一個真係個個都唔敢講嘅人嚟，咁樣嘅人都會被人偷走，你話呢個係咩世界呢？」她質疑寶福山有「內鬼」一同犯案。
