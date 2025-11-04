劉家良骨灰被盜 翁靜晶︰拒交贖金 寶福山：屬個別事件已加強保安

劉家良骨灰遭盜竊。(危險人物2.0截圖)

沙田寶福山近日傳出發生多宗名人骨灰懷疑遭盜竊，包括已故著名武術指導、導演劉家良。其遺孀翁靜晶前晚(3日)在YouTube節目透露事件，並指匪徒曾傳送骨灰盒照片企圖勒索贖金，但被警方攔截，亦強調絕不會支付贖金。寶福山回應指，屬個別事件，並已加強保安。警方指，案件仍在調查，由有組織罪案及三合會調查科跟進。

劉家良於2013年離世，骨灰安放於沙田寶福山。翁靜晶前晚在YouTube節目《危險人物2.0》透露，8月底接到寶福山職員來電，指劉家良骨灰疑被盜，並詢問是否同意警方打開龕位檢查。她起初以為是詐騙電話，因靈位並無貴重陪葬品。

警方其後向她出示疑犯拍攝的兩個長方形木盒照片，並於8月底打開靈位石碑，發現龕位內僅剩紅、黃色布及一本劉家良生平紀念冊。翁靜晶指出，龕位石碑面積大且重量驚人，相信至少3名賊人合力撬開，先刮走玻璃膠，再扭開螺絲，偷走骨灰後並復原墓碑，令職員日間難以察覺。

龕位內僅剩紅、黃色布及一本劉家良生平紀念冊。(危險人物2.0截圖)

絕不支付贖金 免助長犯罪

翁靜晶續指，因為免引起恐慌及配合警方保密，直至近日才公開事件；並懷疑事件涉及柬埔寨詐騙集團。她強調絕不會支付贖金，以免助長犯罪，並呼籲公眾提高警覺。消息傳出後，有市民昨到寶福山查看先人龕位情況，坦言自己非名人或富裕人士，相信不會成犯案對象。

消息指或涉內地或東南亞犯罪集團

有消息指，案件與來自內地或東南亞的犯罪集團有關，早前在港連環犯案，今年中在寶福山盜竊多位名人及富豪骨灰，部分家屬曾接到勒索電話，要求支付數千萬元贖金。警方拘捕一人並檢控，案件已提堂，尚有至少4名涉案人士在逃，法庭已下令禁止公開受害人身份及案件細節。

寶福山：屬個別事件

寶福山代表李小姐就事件回覆本報查詢時，未有透露涉及多少宗案件及骨灰數量，但強調屬「個別事件」，並形容「情況較為複雜」，已報警並全力配合調查。寶福山又表示，已全面檢視保安系統並加強閉路電視監控，防止類似事件再發生。警方回覆查詢時指，案件仍在調查中，由有組織罪案及三合會調查科跟進。

