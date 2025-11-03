低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。
兩個骨灰盅不見蹤影
翁靜晶在節目中哽咽憶述，8 月下旬接獲寶福山職員來電，指劉師傅的骨灰龕懷疑被盜，需她授權警方檢查。當時她人在海外，最初以為是詐騙電話，直至警方出示疑犯拍下的兩個長方形木盒照片，才確定骨灰確被偷走。警方打開靈位石碑後，裡面只剩紅、黃兩塊布及一本劉家良生平紀念冊，兩個骨灰盅及她當年親手寫下的字條均不見蹤影。
翁靜晶透露，劉家良的骨灰原以兩個骨灰盅盛載，並用紅、黃色布包裹。她在喪禮期間曾寫下一張字條，大意是「這處是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請不用盜走」，如今連同骨灰一併失蹤。她稱警方早前已拘捕一人，懷疑案件涉及跨境有組織犯罪，仍有至少四名疑犯在逃。
稱「唔會畀贖金」
她指出，寶福山近期不只一宗骨灰被竊，部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關。
對於是否會支付贖金以換回骨灰，翁靜晶態度堅決，稱「唔會畀贖金」，因為妥協只會助長歪風。她說自己與兩名女兒雖然極度悲痛，但會堅強面對。她坦言對尋回劉師傅骨灰已不抱希望，並已委託律師向寶福山追究責任及要求賠償。
