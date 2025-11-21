搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。
綜合過去報導，劉小慧被指係郭晉安初戀情人，拍拖一段日子有傳因第三者介入而分手，後來劉小慧就同咗同一唱片公司嘅蘇志威拍拖。訪問中劉小慧向冰姐承認同郭晉安拍拖5年，而且好感恩有過呢位男朋友。「佢擺咗我喺一個好頭嘅位置，我比佢任何嘢都更重要，到最後我選擇咗離開，冇同佢一齊，我哋經歷咗好多嘢，我係絕對對得住呢段感情」，劉小慧更指曾經同盧國沾有合約糾紛嘅郭晉安同羅嘉良，都係因為佢而變返自由身。劉小慧亦相信「安仔佢都會好感恩曾經有過我。」
劉小慧未有談及同郭晉安分手原因，以及蘇志威係咪介入佢地，但就指拍拖有如「試用期」，牽涉到日後婚姻生活。「如果唔適合，就算再愛都冇辦法。因為有時候生活嘅小習慣，或者任何大嘅嘢，大家諗嘢模式唔一樣，已經可以斷定呢段婚姻唔會走到最後」。小慧續指婚後喺同一個屋簷下生活會有太多摩擦，「如果仲生咗一竇（小朋友），你都唔想啲仔女喺破碎家庭長大？因為原生家庭對每個人嚟講係好重要，父母離異，你啲仔女係會承接，一代一代咁承接。我唔想咁樣，所以我想揀一個喺嗰一刻最適合」，似乎已經對當年決擇有所暗示。
郭晉安曾經喺《志雲飯局》剖白當年情，提及初戀情人係盧國沾旗下另一歌手，的確唔係劉小慧。後來郭晉安同劉小慧拍電影《雙鐲》而撻著，安仔指小慧為人有義氣，幫佢介紹演唱會製作人張耀榮認識，協助解決佢同盧國沾嘅合約問題。郭晉安坦言當年因合約糾紛而收入大減，劉小慧財政上要支持佢，「可能我畀佢嘅壓力太大，佢個壓力就係我唔知要照顧呢個男人仲要照顧幾耐呢？」。到安仔接到套劇有廿幾萬片酬時更憧憬過同小慧結婚，但係結果因第三者而分手收場。郭晉安承認分手後有怨過劉小慧以及介入佢地嘅蘇志威，但亦表示無悔有過呢段感情。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 20 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
有片｜古天樂被李思捷模仿跳《今期流行》無奈一笑 談與宣萱再情侶檔合作搞笑落閘：夠啦吓話
日前李思捷於TVB台慶模仿古天樂大跳《今期流行》，古仔出席活動受訪時被問及看法，一臉無奈微笑，更開玩笑指：「得啦！夠啦！」，表示不介意被醜化，最重要能令觀眾開心，回應非常大方。至於被問及觀眾非常期待古仔能與宣萱再情侶檔演出，古仔亦搞笑回應！Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後五強出爐
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月17日中午12時正式展開，投票截至11月21日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 12 分鐘前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月20日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生
47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。姊妹淘 ・ 1 天前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 1 天前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 2 天前
36歲金宇彬《豆豆笑笑》比李光洙更搞笑？冷面笑匠反差魅力人氣急升，韓國「醜帥男神」7大魅力：戰勝鼻咽癌愛情事業兩得意
韓流男神金宇彬身為「醜帥系」的代表男星之一，近日更成為熱話人物，事關他與女友申敏兒宣布結婚，並在12月舉行婚禮，為經營了10年的愛情長吧修成正果。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
周杰倫和昆凌，這段「天王級」的戀愛關係備受大眾關注。日前，昆凌在小紅書發布與周杰倫在澳洲成功追極光照片，二人手牽手看著極光，即使只得背影都已經浪漫極了。Yahoo Style HK ・ 1 天前
《青龍》只想製造話題！玄彬孫藝珍稱帝封后惹質疑
【on.cc東網專訊】韓國型男玄彬與妻子孫藝珍於昨晚舉行的韓國年度影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》中合體捧「人氣明星獎」及稱帝封后，大會更誇讚是「夫妻一起獲獎，創造不可打破的紀錄」。不過，賽果卻惹人質疑。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中日關係急凍！《鬼滅之刃》單日票房跌破1,000萬 上座率僅1%
日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房大跌，貓眼的數據顯示，該片週四（20 日）上座率只有 1%，票房僅人民幣 889 萬元。鉅亨網 ・ 9 小時前
她從邊緣少女變成坎城寵兒！ 小松菜奈產後復出演失憶妻！
小松菜奈，96年2月16號山梨出生、東京長大，29歲，O型，162公分。爸佐賀人、媽沖繩血統，兩個哥哥罩她。Japhub日本集合 ・ 1 天前