劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手

鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。

《冰姐的花樣人生》

綜合過去報導，劉小慧被指係郭晉安初戀情人，拍拖一段日子有傳因第三者介入而分手，後來劉小慧就同咗同一唱片公司嘅蘇志威拍拖。訪問中劉小慧向冰姐承認同郭晉安拍拖5年，而且好感恩有過呢位男朋友。「佢擺咗我喺一個好頭嘅位置，我比佢任何嘢都更重要，到最後我選擇咗離開，冇同佢一齊，我哋經歷咗好多嘢，我係絕對對得住呢段感情」，劉小慧更指曾經同盧國沾有合約糾紛嘅郭晉安同羅嘉良，都係因為佢而變返自由身。劉小慧亦相信「安仔佢都會好感恩曾經有過我。」

劉小慧

劉小慧未有談及同郭晉安分手原因，以及蘇志威係咪介入佢地，但就指拍拖有如「試用期」，牽涉到日後婚姻生活。「如果唔適合，就算再愛都冇辦法。因為有時候生活嘅小習慣，或者任何大嘅嘢，大家諗嘢模式唔一樣，已經可以斷定呢段婚姻唔會走到最後」。小慧續指婚後喺同一個屋簷下生活會有太多摩擦，「如果仲生咗一竇（小朋友），你都唔想啲仔女喺破碎家庭長大？因為原生家庭對每個人嚟講係好重要，父母離異，你啲仔女係會承接，一代一代咁承接。我唔想咁樣，所以我想揀一個喺嗰一刻最適合」，似乎已經對當年決擇有所暗示。

郭晉安

郭晉安曾經喺《志雲飯局》剖白當年情，提及初戀情人係盧國沾旗下另一歌手，的確唔係劉小慧。後來郭晉安同劉小慧拍電影《雙鐲》而撻著，安仔指小慧為人有義氣，幫佢介紹演唱會製作人張耀榮認識，協助解決佢同盧國沾嘅合約問題。郭晉安坦言當年因合約糾紛而收入大減，劉小慧財政上要支持佢，「可能我畀佢嘅壓力太大，佢個壓力就係我唔知要照顧呢個男人仲要照顧幾耐呢？」。到安仔接到套劇有廿幾萬片酬時更憧憬過同小慧結婚，但係結果因第三者而分手收場。郭晉安承認分手後有怨過劉小慧以及介入佢地嘅蘇志威，但亦表示無悔有過呢段感情。

