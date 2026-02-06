劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質

劉德華老婆朱麗蒨

現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。

近日有內地網民拍攝到朱麗蒨海邊參與佛教活動嘅照片，照片中嘅佢素顏、紮起頭髮並戴上口罩，並著上白色鬆身襯衫，打扮樸實，貫徹低調嘅作風。雖然佢戴上口罩，不過依然睇得出佢保養得宜，冇明顯嘅皺紋，喺人群中非常亮眼。另外，佢當日用上價值近5萬港元的名牌袋，樸素得嚟增添幾分貴氣，

梁朝偉及劉德華喺前年曾接受鄭裕玲（Do姐）YouTube頻道主理節目《The Do Show》訪問，期間Do姐表示劉德華除咗鍾情拍戲和工作，對伴侶都係好長情嘅人，詢問佢點維繫關係時，向來對感情低調嘅劉德華分享指與太太朱麗蒨都無就大家：「我又唔知佢覺得我有咩好，我又唔知我覺得佢有咩好」，又分享指曾經分隔兩地，但可以半年唔傾電話；Do姐就笑話慘過異地戀，但證明大家搵啱人；劉德華更透露自己茹素原因全因太太和女兒，覺得太太同囡囡都食素，但自己食肉好奇怪，又希望同屋企人一齊於是展開食素嘅生活。

網絡圖片

網絡圖片

劉德華父親劉禮設靈 一家三口送別（來源：魔方）

《The Do Show》截圖

《The Do Show》截圖

