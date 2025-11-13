劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講述名流私下的生活，當中還有配對環節，她更大爆自己向Matthew借精生仔被拒，又表示當時Matthew在節目中先追求她，後來才在《女神配對計劃》中追求關嘉敏（Carman），笑言可能他嗜好是追女仔。而已有家室的周家蔚就笑言自己很慘，只能在節目中飲吓酒食吓嘢，亦見證了Adrienne打針雪卵的過程。
Adrienne續指自己渴望家庭樂，很想做媽媽，但當時未有對象，因此提出借精要求，不過亦明白生仔不單靠借精就夠，笑言自己可能之後找對象要降低要求，又指自己經常擔任拉紅線的角色，但否認好友莊思敏與其老公是自己撮合。Adrienne又表示金牌紅人Bob已答應繼定欣後幫助她，亦已介紹幾個對象：「但係又甩頭髮，我唔係話要求高，但唔好話咁樣啊，所以我就話阿Bob雖然我好鍾意你啫，但係我都想佢有多少少頭髮，依家見親佢我都要追問。」
至於計劃開拍的第二季當然少不了「自肥」，除了邀請了曾比特及何超盈等，Adrienne更表示想邀請歐陽萬成及王嘉爾，在旁的周家蔚更提出韓星GD，笑指自己是小粉絲。至於提到好友佘詩曼主演的新劇《新聞女王2》近日開播，周家蔚表示一班姊妹有相聚一同收看，但笑言劇中阿佘一現身，大家都叫到很大聲，完全聽不清對白，而提到日前難得七魔女齊人慶生，她就指：「依家最忙係阿佘，休息時間有見，知佢宣傳好攰，都有啲心痛，多嘢做係好事，但多到成日要飛嚟飛去，都有畀啲保健品佢傍身，身體健康好重要。」
