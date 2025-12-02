劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚

影片截圖

劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。

廣告 廣告

劉松仁回溯童年家庭嘅錯綜複雜。原來，劉松仁嘅父親喺40年代末從上海移居香港時已有兩位妻子。劉松仁有一位由父親第二任妻子（稱之為「阿姨」）所生嘅哥哥，劉松仁於兄弟中排行第五，上有三位親哥哥和阿姨生嘅哥哥，一直「掛名」為潮州人，直到佢五十歲時才被堂伯告知實際血統係客家人，只是四代前遷居汕頭：「我爸爸有兩個老婆，我哋呢邊係細房，所以我媽媽好無安全感，佢將所有安全感放晒喺我身上，所以對我管教得好嚴厲，嚴厲到一個不近人情嘅地步。」 劉松仁續分享少年時嘅叛逆，當時於加拿大求學嘅佢喺未告知媽媽嘅情況下突返回香港，並報考麗的電視藝員訓練班。劉松仁透露，當時媽媽對佢唯一叮囑係：「不要學壞。」入行後，劉松仁塑造出「很酷、很嚴肅、很有原則」嘅形象，呢種性格亦無意中滲透到生活，變得自我，影響與媽媽嘅相處，例如每每回到家中，媽媽為佢煮嘢食都會板著臉表示：「不吃了」，實情係唔想媽媽辛苦等佢，但又只懂用自己嘅方法作出回應，呢種冷漠關係足足維持咗長達30年，亦因為媽媽當時始終遷就佢，默默承受，單向嘅包容令劉松仁後來充滿愧疚。

影片中展示多張劉松仁從未公開嘅家庭照，劉松仁表示自己曾作出改變，希望修補與媽媽嘅關係，包括擁抱和牽手、花更多時間陪伴媽媽，不過並唔係咁容易，劉松仁坦言媽媽一開頭好唔慣，又提到曾經一次喺茶餐廳與朋友聊天，當媽媽見到佢哋，竟怕失禮自己而離開：「我諗我阿媽，可能幾十年都冇畀男人攬過……我就攬住佢，佢初初都唔自然，但慢慢佢就將個頭挨喺我膊頭度。我知道，佢搵到一個依靠。我哋去行街，我會拖住佢隻手。佢一開頭都好唔慣，會縮開，但慢慢佢就習慣咗，有時仲會主動伸手過嚟。」劉松仁公開分享呢段經歷除咗為療癒自我「告解」，亦為警醒他人。

影片截圖

影片截圖

影片截圖

影片截圖

影片截圖

影片截圖

影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！